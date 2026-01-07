Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama - Son Dakika
Dünya

Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama
07.01.2026 06:21
Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yüzlerinde oluşan yaralar dikkatlerden kaçmamıştı. Mahkemeye getirildikleri anlara ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yapan ABD yönetimi, Maduro ve eşinin kendilerini yakalamaya çalışan ABD güçlerinden kaçmaya çalıştıkları sırada başlarını çarpmaları sonucu yaralandıklarını öne sürdü.

ABD'de Trump yönetiminin Kongre üyelerine kapalı oturumda verdiği brifingde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yaralanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DÜNYANIN MERAK ETTİĞİ SORU

Maduro ve eşinin, kendilerini yakalamaya çalışan ABD güçlerinden kaçmaya çalıştıkları sırada başlarını çarpmaları sonucu yaralandıkları öne sürüldü. Yaralanmaların çatışma ya da doğrudan bir müdahale sonucu değil, kaçış esnasında meydana geldiği iddia edildi.

Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

HENÜZ DOĞRULANMADI

Trump yönetimi yetkilileri, olayın ayrıntılarına ilişkin kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşmazken, söz konusu iddialar Venezuela makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

Maduro ve eşi neden yaralandı? Trump yönetiminden ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

ABD özel kuvvetleri 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdı.

Maduro ve eşi New York'a getirilip önceki gün itibarıyla yargılanmaya başlanırken, mahkemeye getiriliş görüntüleri servis edilen Maduro ve eşinin yüzlerinde yaralar olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.

    Yorumlar (4)

  • Ömer Güldoğdu Ömer Güldoğdu :
    hak hukuk nedir bilmeyen kutus olmuş köpek gibi saldirganlaşmış etrafa saldırıyor.soğan kafalı 22 1 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    abd dunyadan buyuk..esas durusa gecti hepsi :) 3 20 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Al sana bir jöntürk kafası daha 1 2
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    kacarken merdivenden dusmusler 0 0 Yanıtla
