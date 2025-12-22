Manisa\'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran\'a kaçarken Ağrı\'da yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları, 43 yaşındaki kadının eşi Adem Yanar tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu.

İRAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İhbar üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adem Yanar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçmeye çalışan şüpheli, sınırda polis ekiplerince gözaltına alındı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sorgusunda eşini tabancayla öldürüp, cesedini Turgutlu ilçesindeki bir tarlaya bıraktığını itiraf eden zanlının, tarif ettiği bölgede arama yapıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Rukiye Yanar'ın cansız bedeni, bir lahana tarlasında bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Rukiye Yanar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.