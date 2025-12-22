Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken Ağrı'da yakalandı - Son Dakika
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken Ağrı'da yakalandı

Manisa\'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran\'a kaçarken Ağrı\'da yakalandı
22.12.2025 01:27
Bir adamın eşini öldürüp tarlaya attığı ve İran'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Adamın cinayeti işledikten sonra kaçmaya çalıştığı, ancak yetkililer tarafından yakalandığı belirtildi. Olayın detayları ve adamın neden böyle bir eylemde bulunduğu henüz açıklanmadı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları, 43 yaşındaki kadının eşi Adem Yanar tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu.

İRAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İhbar üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adem Yanar'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçmeye çalışan şüpheli, sınırda polis ekiplerince gözaltına alındı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sorgusunda eşini tabancayla öldürüp, cesedini Turgutlu ilçesindeki bir tarlaya bıraktığını itiraf eden zanlının, tarif ettiği bölgede arama yapıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Rukiye Yanar'ın cansız bedeni, bir lahana tarlasında bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Rukiye Yanar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: AA

