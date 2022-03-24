Mariupol harabeye döndü! 29 gün boyunca bombalanan kent, Rusya için stratejik öneme sahip! - Son Dakika

Liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odesa'ya ilerlemesi, Donbas bölgesiyle Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasındaki bağlantıyı kesmesi için kritik önemde. Bu sebeple işgalin başından beri en sert çatışmaların yaşandığı şehir oldu.

BİNALARIN NEREDEYSE HEPSİ ZARAR GÖRDÜ

Havadan görüntülenen şehirdeki binaların yüzde 90'ı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

GIDA STOĞU TÜKENMEK ÜZERE

Rus ordularının kuşattığı şehirde su ve elektrik bulmak neredeyse imkansız. Şehrin her tarafında Rus askerleri olduğu için insani ihtiyaçların girişi ya da sivillerin çıkışı için uzlaşmak şart. Şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor. Yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

İşte hayalet şehre dönen Mariupol'den fotoğraflar;