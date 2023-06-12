Mayon Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor, bölge sakinleri tahliye ediliyor - Son Dakika
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Mayon Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor, bölge sakinleri tahliye ediliyor

12.06.2023 12:07

Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusunda yer alan Mayon Yanardağı lav püskürtmeye başladı. Bölge sakinlerinin tahliyesi devam ediyor. Volkan civarındaki 'kalıcı tehlikeli' bölgede veya 6 kilometreye kadar mesafede bulunanlar sığınaklara taşındı. Mayon Yanardağı geçen hafta lav püskürtmeye başlamıştı. Ancak tahliyeler, volkanın yoğun lav püskürtmesinin akabinde yapıldı. Ülkenin baş volkanbilimcisi Teresito Bacolcol, yanardağın durumuna göre daha fazla kişinin tahliye edilebileceğini söyledi. Bacolcol, lavdan daha hızlı hareket eden volkanik gazlar ile kayalara dikkat çekti.

Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusunda yer alan Mayon Yanardağı lav püskürtmeye başladı. Bölge sakinlerinin tahliyesi devam ediyor.

Volkan civarındaki "kalıcı tehlikeli" bölgede veya 6 kilometreye kadar mesafede bulunanlar sığınaklara taşındı. Mayon Yanardağı geçen hafta lav püskürtmeye başlamıştı. Ancak tahliyeler, volkanın yoğun lav püskürtmesinin akabinde yapıldı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre ülkenin baş volkanbilimcisi Teresito Bacolcol, yanardağın durumuna göre daha fazla kişinin tahliye edilebileceğini söyledi.

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Bacolcol, lavdan daha hızlı hareket eden volkanik gazlar ile kayalara dikkat çekti.

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Filipinler, Yanardağ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mayon Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor, bölge sakinleri tahliye ediliyor - Son Dakika


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