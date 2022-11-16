Dünyaca ünlü plajda korkunç görüntü! İnfaz edilen cansız bedenler kıyıya vurdu - Son Dakika
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Dünyaca ünlü plajda korkunç görüntü! İnfaz edilen cansız bedenler kıyıya vurdu

16.11.2022 14:45

Meksika'nın turistik Acapulco kentinde cansız bedenler kıyıya vurdu. Yetkililer kurbanların kartel savaşları nedeniyle öldürüldüğüne inandıklarını ifade etti. Polis ekipleri cesetlerden ikisinin beton bir çapaya bağlandığını söylerken işkence görmelerinin yanı sıra üç cesedin de başının arkasından vurulduğunu belirtti.

Güney Amerika'daki uyuşturucu savaşı uzun yıllardır devam ederken, son dönemde çeteler arasında yaşanan kavgalar korkunç görüntülere sahne oluyor. Son olarak, Meksika'nın turistik kentlerinden Acapulco plajına gidenler şoke eden görüntülerle karşılaştı. Kentin Condesa sahilinde bir anda üç ceset kıyıya vurdu. O anlarda sahilde bulunanlar korkunç olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, bölgeye polis intikal etti.

Dünyaca ünlü plajda kan donduran görüntü! Cesetler bir anda kıyıya vurdu

'KARTEL SAVAŞLARI' İDDİASI

Korkunç fotoğraflarda sahile vuran cesetlerin yanında denize giren hatta oyun oynayan çocuklar görülüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından görüntüler gündem olurken polis yaptığı ilk açıklamada cesetlerde 'işkence izlerine' rastlandığını duyurdu. Yetkililer kurbanların kartel savaşları nedeniyle öldürüldüğüne inandıklarını açıkladı.

ÜÇ CESET DE TURİSTLER TARAFINDAN BULUNDU

İspanyolca yayın yapan El Pais gazetesi, iki cesedin sahilde turistler tarafından bulunduğunu açıklarken, üçüncüsünün de yakındaki Icacos sahilinde bulunduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü plajda kan donduran görüntü! Cesetler bir anda kıyıya vurdu

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Cesetlerin bulunmasının ardından plajın kapatılmaması da tepkilere yol açtı. Polis, cesetlerden ikisinin beton bir çapaya bağlandığını ve bu sayede kolaylıkla kıyıya çıktığını söylerken, işkence görmelerinin yanı sıra üçünün de başının arkasından vurulduğunu belirtti. Sözcü'de yer alan habere göre Meksika yoğun çete ve kartel savaşlarının yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Son dönemde çete savaşları sonucu katledilen kişilerin cesetleri şehrin farklı bölgelerine bırakılıyor ve çeteler bu sayede birbirlerine mesaj veriyordu. Sahilde bulunan kişilerin de benzer bir olayın kurbanı olduğu düşünülüyor.

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Güney Amerika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü plajda korkunç görüntü! İnfaz edilen cansız bedenler kıyıya vurdu - Son Dakika


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