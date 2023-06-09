Meksikalı askerler uyuşturucu karteli üyelerini sıraya dizip ateş ederek öldürdü

Güvenlik kamerası görüntüsünde, Meksikalı askerlerin uyuşturucu karteli üyelerini sıraya dizdikten sonra ateş ederek öldürdükleri görülüyor. Savunma Bakanlığı, bu kişilerin uyuşturucu kaçakçıları olduğunu iddia etti.

SIRAYA DİZİP İNFAZ ETTİLER

Korkunç görüntülerde, bir kamyonun kontrolsüz bir şekilde çitlere çarptığı ve askerlerin daha sonra olay yerine geldiğini gösteriyor. Kan donduran görüntülerde Kartel üyeleri araçtan çıkarılıyor, kelepçeleniyor ve bir çitin karşısına sıralanıyor. Askerler, kelepçeli adamlara ateş ediyor. Olay yerine acil hizmetler geldiğinde, görüntüler askerlerin erkeklerin cesetlerinin yanına silah koyduğunu ve kelepçelerini çıkardığını gösteriyor.

İKTİDARIN KÖTÜYE KULLANILMASI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Devlet Başkanı López Obrador, bu olayın iktidarın kötüye kullanılmasını gösterdiğini belirtti ve bu durumu önceki yönetimlere yükledi. López Obrador, "Görünüşe göre bir infaz oldu ve bu kabul edilemez. Aşırı güç, şiddet, şiddeti şiddetle karşılamaya çalışma. Bunların hepsinin kaldırılması gerekiyor, çünkü bunlar neo-liberal dönemde uygulamaya konuldu."