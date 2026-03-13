Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir - Son Dakika
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Meloni: İtalya, Orta Doğu\'daki savaşın bir parçası değildir
13.03.2026 23:19
Orta Doğu'da yaşanan askeri çatışmaların 13. gününde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ABD öncülüğündeki operasyonların parçası olmadığını ve İran'a karşı yürütülen savaşa katılmayacağını duyurdu. İtalya Yüksek Savunma Konseyi de bölgedeki yeni savaş senaryosuna ilişkin endişelerini açıkladı. Konsey, tek taraflı askeri girişimlerin uluslararası düzeni zayıflattığına ve Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrarsızlığı artırabileceğine dikkat çekti.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 13. gününde devam ederken, İtalya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri operasyonların parçası olmadığını ve İran'a karşı yürütülen bir savaşa katılmayacağını duyurdu. Aynı gün toplanan İtalya Yüksek Savunma Konseyi de bölgede ortaya çıkan yeni savaş senaryosuna ilişkin "derin endişe" duyduklarını belirterek uluslararası düzenin zayıfladığı uyarısında bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ABD öncülüğündeki Orta Doğu operasyonlarının bir parçası olmadığını ve İran'a karşı yürütülen savaşa katılmayacağını açıkladı. Meloni, İtalya'nın bölgedeki gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu belirterek askeri çatışmanın parçası olmayacaklarını vurguladı.

YÜKSEK SAVUNMA KONSEYİ'NDEN UYARI

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında toplanan İtalya Yüksek Savunma Konseyi de Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Konsey, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri harekâtının ardından ortaya çıkan yeni savaşın bölgede ciddi bir kriz senaryosunu tetiklediğini belirtti.

Açıklamada, tek taraflı askeri girişimlerin uluslararası düzeni zayıflattığına dikkat çekilerek, bunun Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrarsızlığı artırabileceği uyarısı yapıldı.

"ULUSLARARASI DÜZEN ZAYIFLIYOR"

Konsey açıklamasında, Birleşmiş Milletler merkezli uluslararası sistemin tek taraflı adımlar nedeniyle zayıfladığına vurgu yapıldı. Açıklamada, "Tek taraflı girişimlerin çoğalması, ortak küresel sorunlara karşı çok taraflı sistemi zayıflatmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya Başbakan Meloni'nin yanı sıra üst düzey bakanlar ile savunma ve güvenlik kurumlarının yöneticileri katıldı.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak bir saldırı başlatmasının ardından bölgede gerilim hızla yükseldi. Saldırılarda aralarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği öngörülüyor.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

Tahran yönetimi ise misilleme olarak İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığı bulunan Körfez ülkelerini hedef alan İHA ve füze saldırıları düzenledi. Bu gelişmeler küresel piyasalarda ve uluslararası havacılık sektöründe ciddi aksamalara yol açtı.

İTALYA: BU SAVAŞIN PARÇASI DEĞİLİZ

İtalya yönetimi, tüm bu gelişmelere rağmen ülkenin çatışmaya katılmayacağını yineledi. Meloni, İtalya'nın Orta Doğu'daki savaşın tarafı olmadığını ve İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlara dahil olmayacağını vurguladı.

Son Dakika Dünya Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir - Son Dakika

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
20:13
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:27:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir - Son Dakika
