Mersin\'den Gazze\'ye 15. İyilik Gemisi Uğurlandı

Dünya

MERSİN'den Gazze'ye bin 956 ton insani yardım malzemesi taşıyan 15'inci İyilik Gemisi uğurlandı.

Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Gazzeli sivillerin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan 13 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gıda ve hijyen kolisi, giyim malzemeleri, battaniye, çadır, un ve benzeri malzemeleri Gazze'ye ulaştıracak 15'inci İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan uğurlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda temin edilen yardımlar, önce Mısır'ın El- Ariş Limanı'na, ardından da TIR'larla barınma, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesine ihtiyaç duyan Gazzelilere ulaştırılacak.