Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler! - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Tekirdağ genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yeni haftada hissedilir derecede azalacak, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

AKILLARA 1987 KIŞI GELDİ

Her kar uyarısı ile birlikte kentte 1987 yılının Mart ayında yaşanan kar fırtınası hafızalarda yerini alıyor. 'Efsane Mart' olarak da bilinen günlerde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, kent genelinde 1 metre, yüksek kesimlerde 4 metre kar kalınlığına neden olmuştu. Meterolojinin 9 derece sıcaklık tahmini yaptığı İstanbul, beklenmedik bir şekilde o gece sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesiyle günlerce süren yoğun bir kar yağışıyla tanıştı. Sabah gözünü açanlar neye uğradığını şaşırdı. Okullar yaklaşık iki hafta boyunca kar tatili yaptı.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4 Mart 1987 tarihinde 22 cm olan kar, 8 Mart 1987'ye kadar kademeli artarak 70 cm'e kadar yükseldi. Hayat adeta durma noktasına geldi, dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Üstüne elektrik kesintileri yaşandı. Dönemin valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları karşılayan özel kuruluşlar haricindeki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmamasını talep etti. Günlerce ara vermeden yağan kar yüzünden İstanbul'da 26 kişi hayatını kaybetti.

İşte o günlerden bazı kareler...

Fotoğrafta Beşiktaş kulübü eski başkanlarından Süleyman Seba (sol 2), İnönü Stadyumu'nda kar temizleme çalışmalarına katılırken görülüyor.

Fotoğrafta Ali Sami Yen Stadyumu'nda ki kar temizleme çalışmaları görülüyor.

Ali Sami Yen Stadyumu'nda ki kar temizleme çalışmaları