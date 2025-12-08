Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum - Son Dakika
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum

08.12.2025 07:41
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine dikkat çeken anlar yaşandı. Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü şıkları sıralanırken, yarışmacıya "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu yöneltildi. Genç yarışmacı doğru yanıtı bulmak için seyirci joker hakkını kullandı fakat sarf ettiği "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" sözleri kısa sürede büyük ses getirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında yine ilginç anlar yaşandı. Milyoner'de yarışan Nesrin Ulus isimli yarışmacının karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ZOR ANLAR YAŞADI

Kim Milyoner Olmak İster'in 10 bin TL değerindeki 4'ncü sorusunda yarışmacı karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusunda oldukça zor anlar yaşadı.

"SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM"

Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmasının ardından verilen yanıtta "C şıkkı Valens Su Kemeri" yüzde 100 oranında doğru cevap olarak ekranlara yansıdı. Ulus o anlarda soruda C şıkkını söylemesiyle seyirciyi yönlendirmiş olabileceğini düşündüğü ifade ederek "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" yanıtını verdi. Yarışmacının bu sözü kısa sürede gündem oldu.

Yarışmacı seyircinin yanıtına emin olmadığını belirtmesinin ardından soruda "C şıkkı Valens Su Kemeri" cevabını verdi. Ulus'un verdiği yanıt ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

İŞTE O SORU

Milyoner'de 4. soru olarak "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu soruldu. Şıklar;

a- Tac Mahal

b- Pisa Kulesi

c- Valens Su Kemeri

d- Golden Gate Köprüsü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • zdrkbcp78r zdrkbcp78r:
    keşke sende Türkiye’de olmasaydın 44 6 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    YA CÜMLELERİ YANLIŞ KURUP ANLATIMI O KADAR ZORLAŞTIRIYORSUNUZ Kİ..SİZLERİNDE KABAHATİ YOK SİZİ EĞİTEN TÜRKCE ÖĞRETMENLERİ DÜŞÜK CÜMLE KURMAYIN DEMEMÎŞ AH 70.80..YILLARIN IRTAOKUK TÜRKÇE HICALARI 16 5 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    seyirciye güvenen ilk soruda patlıyor :)) a haber mutluluk kanalı :))) 5 2 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    madem güvenmiyorsun o zaman başka şıkkı söyleseydin ve elenseydin bu soruda bizde haberi okurken azıcık gulumseseydik.böyle olmamış.hem güvenmiyorsun hemde seyircinin cevabını söylüyorsun.sende az uyanık değilsin. 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
