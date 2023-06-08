Yok böyle bir ölüm! Mısır'da tatil yapan Rus turist köpekbalığına yem oldu - Son Dakika
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Yok böyle bir ölüm! Mısır'da tatil yapan Rus turist köpekbalığına yem oldu

08.06.2023 21:17

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan bir Rus turist, denize girdiği sırada köpekbalığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Çevredeki insanların yardım etmediği görüldü. Saldırı sonrası güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, plaj güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rus Konsolosluğu da saldırıyı doğrulayarak, Rus turistlerin dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Mısır'da tatil yapan Rus turist, uğradığı köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpekbalığı saldırdı. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü.

Rus turistin acı sonu! Kıyıdakilerin gözleri önünde köpekbalığı tarafından böyle parçalandı

O ANLAR KAMERADA

Saldırının ardından güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rus turistin acı sonu! Kıyıdakilerin gözleri önünde köpekbalığı tarafından böyle parçalandı

KONSOLOSLUK AÇIKLAMA YAPTI

Rus Konsolosluğu saldırıyı doğruladı Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpekbalığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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turist, Mısır, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yok böyle bir ölüm! Mısır'da tatil yapan Rus turist köpekbalığına yem oldu - Son Dakika


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