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Mısır Milletvekili Nashwa Raif, hukuk sınavında kopya çektiği gerekçesi ile etik kurulu'na sevk edildi - Son Dakika
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Mısır Milletvekili Nashwa Raif, hukuk sınavında kopya çektiği gerekçesi ile etik kurulu'na sevk edildi

Mısır Temsilciler Meclisi, Vefd Partisi'nden milletvekili Nashwa Raif'i, South Valley Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen bir sınavda kopya çektiği iddiasıyla etik kuruluna sevk etti. Raif'in sınav sırasında kulaklık kullanarak kopya çektiği ve iki gözlemciye saldırarak sınavların tamamlanmasını engellediği belirtildi.

Mısır Milletvekili Nashwa Raif, hukuk sınavında kopya çektiği gerekçesi ile etik kurulu\'na sevk edildi
16.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 15:25
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Mısır Temsilciler Meclisi, Vefd Partisi'nden milletvekili Nashwa Raif'i, South Valley Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen üçüncü sınıfın ilk dönem sınavlarında kopya çektiği gerekçesi ile etik kuruluna sevk edildi.

Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, Nashwa Raif, sınav sırasında kulaklık kullanarak kopya çektiği ve iki gözlemciye saldırarak sınavların tamamlanmasını engellediği belirtildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Hanefi Cibali, Nashwa Raif'in Etik Kurul'a sevk edilmesi kararını pazar günü yapılan genel kurul toplantısında alındı. Cibali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Etik Kurul, incelemelerin tamamlanmasının ardından olayla ilgili bir rapor sunmakla görevlendirildi. Olay, eğer kanıtlanırsa, 2020 tarihli 205 sayılı sınav ihlali eylemleriyle mücadeleye ilişkin kanun hükümlerine ve dolayısıyla Meclis üyeliği görevlerinin ihlali anlamına geliyor" dedi.

Etik Kurul üyesi Afaf Zahran, kurulun, üniversitenin açıklamalarını takip etmenin yanı sıra milletvekilinin kendisine atfedilen suçlamalara ilişkin açıklamalarını dinlemek üzere bir toplantı yapacağını belirtti. Daha sonra kurulun, başkanlarına sunacakları öneriler konusunda üyeler arasında müzakereye başlayacağını ifade etti.

Nashwa Raif'in üniversite rektörü tarafından sınavları tamamlamasını engelleme kararının iptali talebiyle açtığı davayı Kina İdare Mahkemesi reddetti. Böylece Raif, dün yapılan İş Hukuku dersinin sınavına giremedi.

Vefd Partisi lideri Dr. Yaser El Hudeybi, "Parti lideri, milletvekilinin anlattıklarının üniversitenin açıklamalarıyla çelişmesine rağmen, Başsavcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı beklemeye karar verdi" dedi. Milletvekili ise 'sınav gözetmenliğinin uydurma olduğunu ve kopya çekmekle suçlandığını' doğruladı. Olaya tanık olan bir öğretim üyesi, Etik Kurul'un soruşturma yürüteceğini ve bu cezanın Raif'i Mısır'daki herhangi bir üniversitede eğitimine devam etmekten mahrum bırakma yönünde azami cezaya varabileceğini belirtti. Etik Kurul'dan bir üye ise konuyla ilgili raporun Meclis Başkanı'na gönderilmesinin uzun zaman almayacağını dile getirdi. Başkan Cibali, Vefd Partisi liderinin, Nashwa Raif'in savcılık soruşturmaları sonucunda suçlu bulunması halinde milletvekilini parti üyeliğinden ihraç etme kararı aldığını ifade etti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Mısır Milletvekili Nashwa Raif, hukuk sınavında kopya çektiği gerekçesi ile etik kurulu'na sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır Milletvekili Nashwa Raif, hukuk sınavında kopya çektiği gerekçesi ile etik kurulu'na sevk edildi - Son Dakika
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