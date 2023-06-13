Mısır, Turist Yiyen Köpek Balığını Mumyalayarak Müzede Sergileyecek - Son Dakika
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Mısır, Turist Yiyen Köpek Balığını Mumyalayarak Müzede Sergileyecek

13.06.2023 13:57

Mısırlı yetkililer, Rus turisti yiyen köpek balığını mumyalayarak müzede sergilenmesi için çalışmalara başladı. Mısır tatil beldesinde bir plajdan canlı canlı yenen 23 yaşındaki Vladimir Popov'un beden parçaları, daha sonra öldürülen köpek balığının içinde bulundu. Köpek balığının midesinden kurbanın kafası, göğsü ve kolları çıkarıldı ve balıkçılar tarafından yakalandı. Köpek balığı, Mısır Ulusal Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde mumyalanarak müzede sergilenecek.

Mısırlı yetkililer,Rus turisti yiyen köpek balığını mumyalayarak müzede sergilenmesi için çalışmalara başladı.

Mısır tatil beldesinde bir plajdan canlı canlı yenen 23 yaşındaki Vladimir Popov'un beden parçaları,daha sonraöldürülen köpek balığının içinde bulundu.

Mısır, Turist Yiyen Köpek Balığını Mumyalayarak Müzede Sergileyecek

Popov, 'et öğütücü' olarak adlandırılan kaplan köpek balığı tarafından Hurghada'da suya sürüklendi, " Baba, beni kurtar!" diye bağırdı.

Al Arabiya adlı Arapça haber kanalına göre, Pazartesi günü Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Kızıldeniz Rezervleri'ndeki uzmanlar, köpek balığının enstitünün müzesinde sergilenmesi için Hurghada'da mumyalama işlemine başladılar.

Mısır, Turist Yiyen Köpek Balığını Mumyalayarak Müzede Sergileyecek

Kaynaklar, yetkililerin köpek balığının midesinden kurbanın kafası, göğsü ve kollarını başarıyla çıkardığını, balıkçıların da saldırı sırasında denizden diğer yarıyı kurtarmayı başardığını medya kuruluşuna açıkladı.

Video, ağzı beyaz bir malzemeyle doldurulan köpek balığının bedeninin uzmanlar tarafından incelendiğini gösteriyor.

Bir kişi kesikler yapıyor gibi görünürken, bir diğer kişi cildin sertliğini kontrol ediyor.

Kaynaklar, köpek balığının kurbanın tüm bedenini neredeyse yediğini, ancak balıkçıların teknesinin yaklaştığını fark ettikten sonra kaçıp alt kısmı suya attığını belirtti.

Balıkçılar bedenin alt kısmını çıkardı ve sonra köpek balığını yakalamayı başarana kadar onu takip ettiler.

Mısır Ulusal Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde profesör olan Dr. Mahmoud Dar da, köpek balığının dişi olduğunu ve Al Arabiya'ya göre başka bir şey bulunmadığını açıkladı.

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Son Dakika Dünya Mısır, Turist Yiyen Köpek Balığını Mumyalayarak Müzede Sergileyecek - Son Dakika


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