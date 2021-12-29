Üye Girişi
Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
BBC

Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi

29.12.2021 18:45
Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi

86 yaşında hayatını kaybeden aktris, model ve aktivist April Ashley İngiltere'de trans hakları hareketinin öncülerinden biriydi.

Ünlü İngiliz model, aktris ve trans hakları öncüsü April Ashley 86 yaşında hayata veda etti.

Ashley 1960 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ikinci İngiltere vatandaşı olmuştu.

British Vogue dergisi tarafından fotoğraflanan Ashley Hong Kong Yolunda filminde Joan Collins ile başrolleri paylaşmıştı.

Toplumsal cinsiyetinin yasalar önünde de tanınması için mücadele eden Ashley'e 2012 yılında trans hakları için yürüttüğü kampanyalardan dolayı Kraliyet onur nişanlarından biri olan MBE verildi.

April Ashley onur ödülünü Buckingham Sarayı'nda Veliaht Prens Charles'ın elinden aldı.

Ashley'in ardından Britanya'nın bir çok ünlü yazar, sanatçı, sinema yönetmeni ve oyuncusu, müzisyeni taziye mesajları paylaşmaya başladılar.

Şarkıcı Boy George, Ashley'in ardından yazdığı tweetinde "RIP (huzur içinde yat) April Ashley! Büyük bir doğa gücü ve trans cinsiyeti baş rahibesiydin!" dedi.

Bir işçi ailesinin dokuz çocuğundan biri

Ashley 1935 yılında Liverpool kentinde bir işçi ailesinin dokuz çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Yirmi yaşına gelmeden gemilerde tayfa olarak çalışmaya başladı.

Bir dizi intihar girişiminden sonra denize çıkamaz oldu ve bir süre bir psikiyatri kliniğinde kaldı.

1955 yılında önce Londra'ya sonra oradan Paris'e geçti.

Paris'de trans şovlarıyla ünlü Le Carrousel gece kulübünde sahneye çıktığı dönemde cinsiyet değişimi ameliyatı için para biriktirdi.

Ameliyatını 1960 yılında Fas'ın Kazablanka kentinde oldu. Sonradan verdiği mülakatlarda kadın bedenine geçmenin kendisini daha önce hiç olmadığı kadar mutlu ettiğini söylemişti.

İngiltere'ye geri döndüğünde, kendisini kadın olarak tanımlayan bir pasaport ve sürücü belgesi aldı.

Ama cinsiyet değişimi ameliyatları ve toplumsal cinsiyet değişikliği o tarihlerde İngiltere'de hala yasal sayılmıyordu.

Evlendi ama boşanamadı

Model olarak Vogue dergisi için fotoğraf veren Ashley, Hong Kong yolunda filminde ünlü oyuncular Bob Hope, Bing Crosby ve Joan Collins ile birlikte rol aldı.

Fakat trans olduğu geniş bir çevrede bilinmiyordu.

1961 yılında Sunday People gazetesi trans olduğunu kamuoyuna ilan edince mesleki hayatı sekteye uğradı.

1963 yılında Cebelitarık'ta aristokrat Arthur Cameron Corbett ile evlendi.

1970 yılındaki boşanma davaları ise İngiltere hukukunda önemli bir dönüm noktasıydı.

Hakim, Ashley'in biyolojik olarak erkek kaldığını ve cinsiyet değiştirmenin hukuken mümkün olmadığını söyleyerek zaten evliliğin geçersiz olduğuna karar verdi.

Yaşadığı bütün bu güçlükler ve küçük düşürücü yargı sürecine karşın Ashley, Londra'nın Knightsbridge semtinde April and Desmond's adıyla bir lokanta açtı.

Ama 1975 yılında yaşadıkları ağır gelip, kalp krizi geçirince önce Galler'deki Hay-on-Wye köyüne, sonra da ABD'nin batı sahiline yerleşerek sakin bir hayat yaşamayı seçti.

'Kendine karşı dürüst olmak'

İngiltere'ye ise onlarca yıl sonra, 2005'te geri döndü. Toplumsal Cinsiyeti Tanıma Yasası kapsamında, kadınlığı da artık resmen tanınıyordu.

2012 yılında Liverpool Müzesi'nde Ashley'in hayat hikayesine adanan bir sergi açıldı ve bir yıl gösterimde kaldı.

Bir mülakatta hayatı hakkında konuşurken "İnsanların sizi nasıl yargılayabildiğini herkesten iyi biliyorum. Ama aynı zamanda şunu da biliyorum: En önemli şey insanın kendine karşı dürüst olmasıdır" demişti.

2015 yılında Danish Girl (Danimarkalı Kız) filminde aktör Eddie Redmayne'e bir trans kadını canlandırması için danışmanlık yaptı ve film jeneriğinde adına yer verildi.

Ardından: Gerçek bir kraliçe

Ölüm haberi duyulduğunda sosyal medyada çok sayıda yazar, yönetmen, aktör, ve televizyon şahsiyeti Ashley için başsağlığı mesajları paylaştılar.

Heykeltraş ve tasarımcı Daniel Lismore onu "öncü, kahraman ve simge" olarak tanımladı. ITV televizyonu sunucularından Lorraine Kelly haberde Ashley'den "öylesine seçkin bir hanımdı ki" diye söz etti.

Trans yazar, yönetmen Jake Graf Twitter mesajında, Ashley'i "gerçek bir kahraman ve trans toplum için bir efsane" diye niteledi, "Toplumda yerini alabilmek için çok zor mücadeleler vermesine karşın zarafet ve mütevazılığın ta kendisiydi" dedi.

LGBT hakları savunucusu Peter Tatchell da onu "Onlarca yıl boyunca translar için çığır açıcı rol oynamış bir kahraman" diye tanımladı.

Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi
Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi
Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi
Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi
Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500

Amelia Hamlin, Joan Collins, Hong Kong, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

BBC

Oyuncu Erkan Petekkaya, hastaneye kaldırıldı Oyuncu Erkan Petekkaya, hastaneye kaldırıldı         
18:46
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
18:45 Oyuncu Erkan Petekkaya, hastaneye kaldırıldı
18:23 Meteoroloji uyardı! 8 ilimiz için sel ve su baskınları bekleniyor
18:18 Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü
18:16 Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi
18:01 Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
17:34 Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 18:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Model, aktris ve trans aktivist April Ashley 86 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement