Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
26.05.2025 19:50
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
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Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için İstanbul'da geçtiğimiz hafta düzenlenen barış zirvesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'ya gitti. Bakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşürken, kritik zirvede Suriye'deki son gelişmeler ve Ukrayna savaşındaki arabuluculuk ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

BAKAN FİDAN, MOSKOVA'DA PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Meta Bouwen:
    çınar gitse bile fidanı hazır 53 3 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    şurada putinin yanında hırsız eko falan olsa ne komik gözükür hayali bile rezalet Allah göstermesin. 39 7 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    putin mevkidaşı dışında kimseyle pek görüşmezdi öyle bakan filan muhatap olmazdı.Demekki Hakan Fidanda bir ışık var 38 8 Yanıtla
  • Kirker:
    geleceğin reisi 32 8 Yanıtla
  • akil:
    Rusya istediğini almayana kadar bu savaş bitmez 18 4 Yanıtla
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