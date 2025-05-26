Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

BAKAN FİDAN, MOSKOVA'DA PUTİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları ele alındı.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.