Moskova'dan dumanlar yükseliyor! Fabrikaya düzenlenen saldırıda 45 kişi yaralandı - Son Dakika
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Moskova'dan dumanlar yükseliyor! Fabrikaya düzenlenen saldırıda 45 kişi yaralandı

09.08.2023 15:46

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyindeki Sergiyev Posad kentinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı. Rus medyası patlamanın havai fişek deposunda gerçekleştiğini duyururken, Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko ise patlamanın bir silah fabrikasında olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı can almaya devam ediyor. Kiev'in aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından Kiev, Moskova'yı hedef almayı sürdürüyor. Başkente düzenlenen İHA saldırısında bir silah fabrikası hedef alınırken, meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı. İngiliz basını Moskova'daki patlamaya ilişkin haberine "Savaş Putin'in kapısına dayandı" manşetini attı.

DÜRBÜN VE GECE GÖRÜŞ CİHAZLARI ÜRETİLİYORDU

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Rus ordusu için dürbün ve gece görüş cihazları üreten Moskova yakınlarındaki fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi. Aynı habere göre, patlamada 45 kişi yaralandı.

Savaş Putin'in kapısına dayandı! Moskova'daki fabrika saldırısında 45 kişi yaralandı

"SAVAŞ PUTİN'İN KAPISINA DAYANDI"

Bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail bu gelişmeyi "Savaş Putin'in kapısına dayandı" başlığı ile duyurdu. Haberde "İHA saldırısı başkenti hedef alırken Moskova yakınlarındaki Rus savunma fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi" denildi.

Savaş Putin'in kapısına dayandı! Moskova'daki fabrika saldırısında 45 kişi yaralandı

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE ENGELLENDİ

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulduğu, fabrikadan yoğun duman yükseldiği görüldü. Öte yandan Rusya, Moskova'ya yönelik iki insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırı girişiminin hava savunma sistemleri ile engellendiğini açıkladı.

Savaş Putin'in kapısına dayandı! Moskova'daki fabrika saldırısında 45 kişi yaralandı

"İKİ İHA'NIN ŞEHRE DOĞRU UÇTUĞU KAYDEDİLDİ"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki insansız hava aracının (İHA) şehre doğru uçtuğu kaydedildi. İkisi de hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" dedi. Sobyanin, bir dronun şehrin güneyinde bulunan Domodedovo bölgesinde, ikinci dronun ise başkentin batısında yer alan Minsk otoyolu bölgesinde düşürüldüğünü söyledi. İmha edilen dronların oluşturduğu enkaz nedeniyle yaralanan olmadığını aktaran Sobyanin, ilk yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ifade etti.

Savaş Putin'in kapısına dayandı! Moskova'daki fabrika saldırısında 45 kişi yaralandı

BİR HAFTA İÇİNDE ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Söz konusu saldırı girişiminin Moskova'ya bu hafta içinde yapılan üçüncü saldırı girişimi olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz 1 Ağustos'ta Moskova'daki bir binaya 2 gün içinde 2 kez dron ile saldırı düzenlenmiş, Rusya saldırıların Ukrayna'nın düzenlediğini öne sürmüştü. Ukrayna tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: DHA
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Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'dan dumanlar yükseliyor! Fabrikaya düzenlenen saldırıda 45 kişi yaralandı - Son Dakika


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