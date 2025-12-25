Moskova'da sıvı nitrojenli kokteyl faciası - Son Dakika
Moskova'da sıvı nitrojenli kokteyl faciası

25.12.2025 01:56  Güncelleme: 02:08
Moskova'daki bir yılbaşı partisinde, sıvı nitrojenle hazırlanan kokteyli içen bir misafir, mide yırtılması yaşayarak yoğun bakıma kaldırıldı. Sıvı nitrojen, mutfak gösterilerinde güvenli kabul edilse de, tamamen buharlaştıktan sonra kullanılması gerekiyor. Ancak kokteyli hazırlayan kişinin katılımcıları bu konuda uyarmadığı belirtildi.

Moskova'da bir yılbaşı partisi kabusa döndü. Game of Tables adlı yemek programının stüdyosunda sıvı nitrojenle hazırlanan kokteyli içen bir misafir, mide yırtılması yaşayarak yoğun bakıma kaldırıldı. Olay, konukların ve sağlık ekiplerinin şok yaşamasına neden oldu.

KABUS GİBİ BİR YILBAŞI PARTİSİ

Baza Telegram kanalına göre, bir şef, malzemeleri anında dondurmak için sıvı nitrojen kullanarak konuklar için bir kokteyl gösterisi düzenledi. Bu madde genellikle mutfak gösterilerinde güvenli kabul ediliyor, ancak tamamen buharlaştıktan sonra kullanılması gerekiyor.

UYARIDA BULUNULMADI

Kanal, stüdyo çalışanının katılımcıları tehlike konusunda uyarmadığını ve bir konuğa karışımı döktükten hemen sonra içmesini teklif ettiğini iddia ediyor. Yayınlanan görüntülerde, kalın duvarlı bir kaptan buharı tüten bir sıvının döküldüğü bir kağıt bardağı tutan adam görülüyor. Konuk ne yapması gerektiğini sorduğunda, kamera dışından bir ses ona içmesini söylüyor.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Kokteyli içmeden önce, "Sizinle çalışmak güzeldi" diyen adamın, içeceği yudumladıktan hemen sonra boğulma hissi yaşadığı, karnını tuttuğu ve gözle görülür bir acıyla iki büklüm olduğu görülüyor.

Hemen hastaneyekaldırılan adam yoğun bakıma kaldırıldı ve cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Kurban daha sonra bilincini geri kazandı, ancak doktorlar durumunun ciddiyetini açıklamadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Bu, ilk benzer olay değil. Şubat ayında St. Petersburg'daki bir yemek stüdyosunda düzenlenen kurumsal bir etkinlikte 23 yaşındaki bir kadın, sıvı azot içeren bir soda içmiş ve yemek borusunda yanık oluşmuştu.

İÇ YARALANMA UYARISI

Tıp uzmanları, sıvı nitrojenin tamamen buharlaşmadan yutulmasının hızlı genleşme ve aşırı soğukluk nedeniyle ciddi iç yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

