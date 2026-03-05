Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
05.03.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da yaşanan trajik bir olayda, 25 yaşındaki motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Karla Thaynnara ile babası hayatını kaybetti. Genç kadının motosikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybederek bir otomobille çarpıştı ve ardından yola savruldu.

Brezilya'da 25 yaşındaki motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Karla Thaynnara, geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedenini olay yerinde gören emekli polis olan babası ise kısa süre sonra yaşamına son verdi.

Olay, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da meydana geldi. İlk belirlemelere göre Karla Thaynnara, motosikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Genç kadın önce bir otomobille çarpıştı, ardından yola savruldu. Arkasından gelen kamyonun altında kalan Thaynnara olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazadan kısa süre sonra olay yerinden geçen emekli polis memuru baba José Carlos Andrade Nogueira, yolda yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Yerel basında yer alan bilgilere göre, büyük bir şok yaşayan baba, olay yerine gelen ekipler müdahale edemeden hayatına son verdi.

Anne olan Karla Thaynnara'nın Instagram'da 55 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Günlük yaşamından kesitler paylaşan Thaynnara; motosiklet tutkusu, spor salonundan paylaşımları ve ailesiyle olan fotoğraflarıyla tanınıyordu. Paylaşımlarında sık sık kızı ve babasıyla birlikte görüntülere yer veriyordu.

Genç kadın aynı zamanda hemşire olarak çalışıyor, ayrıca bir motosiklet bayisinde ticari faaliyetlerde bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl, kızıyla birlikte yaşayacağı bir ev satın aldığını duyurmuş ve bu anı sosyal medyada duygusal bir mesajla paylaşmıştı. Paylaşımında, zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmediğini ve ailesinin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulamıştı.

Karla Thaynnara ve babasının cenazelerinin çarşamba günü Brasilia'da toprağa verileceği bildirildi. Aile, genç kadının anısına motosikletli bir konvoy düzenleneceğini ve mezarlıkta anma yapılacağını açıkladı.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, anne ve babanın aynı gün hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını belirten mesajlar paylaştı. Özellikle geride kalan küçük kız için yapılan taziye yorumları dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Trafik Kazaları, Sosyal Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom
ABD’den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA’ları büyük tehlike arz ediyor ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

16:28
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu
Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
15:19
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:37:52. #7.13#
SON DAKİKA: Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.