Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Brezilya'da 25 yaşındaki motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Karla Thaynnara, geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedenini olay yerinde gören emekli polis olan babası ise kısa süre sonra yaşamına son verdi.

Olay, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da meydana geldi. İlk belirlemelere göre Karla Thaynnara, motosikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Genç kadın önce bir otomobille çarpıştı, ardından yola savruldu. Arkasından gelen kamyonun altında kalan Thaynnara olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazadan kısa süre sonra olay yerinden geçen emekli polis memuru baba José Carlos Andrade Nogueira, yolda yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Yerel basında yer alan bilgilere göre, büyük bir şok yaşayan baba, olay yerine gelen ekipler müdahale edemeden hayatına son verdi.

Anne olan Karla Thaynnara'nın Instagram'da 55 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Günlük yaşamından kesitler paylaşan Thaynnara; motosiklet tutkusu, spor salonundan paylaşımları ve ailesiyle olan fotoğraflarıyla tanınıyordu. Paylaşımlarında sık sık kızı ve babasıyla birlikte görüntülere yer veriyordu.

Genç kadın aynı zamanda hemşire olarak çalışıyor, ayrıca bir motosiklet bayisinde ticari faaliyetlerde bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl, kızıyla birlikte yaşayacağı bir ev satın aldığını duyurmuş ve bu anı sosyal medyada duygusal bir mesajla paylaşmıştı. Paylaşımında, zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmediğini ve ailesinin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulamıştı.

Karla Thaynnara ve babasının cenazelerinin çarşamba günü Brasilia'da toprağa verileceği bildirildi. Aile, genç kadının anısına motosikletli bir konvoy düzenleneceğini ve mezarlıkta anma yapılacağını açıkladı.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, anne ve babanın aynı gün hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını belirten mesajlar paylaştı. Özellikle geride kalan küçük kız için yapılan taziye yorumları dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.