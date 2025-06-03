Müzakerelerde Hızlı İlerleme Beklenmiyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya- Ukrayna müzakerelerinde hemen bir ilerleme kaydedilmesini beklemenin doğru olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul'da yapılan 2'nci tur müzakereleri değerlendirdi. Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde hemen bir ilerleme beklenemeyeceğini söyleyerek, taraflar arasında belirli anlaşmalar sağlandığını, bunların önemli olduğunu ve uygulanacağını bildirdi. Peskov, Zelenskiy'in İstanbul'daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamanın müzakerelerin ruhuna uygun olmadığını kaydetti.

Moskova'nın Washington'la diyalog kanalları olduğunu aktaran Peskov, "Gerekli görülmesi halinde Putin ile Trump arasında yeni bir temas derhal organize edilebilir ancak henüz böyle bir anlaşma yok. Yakın gelecekte Putin, Trump ve Zelenskiy arasında bir görüşme olasılığı düşük. Bu tür görüşmeler, teknik anlaşmalar sonucunda yapılmalı" ifadelerini kullandı.