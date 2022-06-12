NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok - Son Dakika
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NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok

12.06.2022 17:39

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusuna karşı çıkmasıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine göre daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için girişimlerini hızlandırması gündemde yerini koruyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna Türkiye'nin karşı çıkmasıyla birlikte üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. Türkiye, her iki ülkeden de terör örgütlerine verdikleri desteği çekmelerini istemişti.

STOLTENBERG'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını, ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi.

"TERÖRDEN DAHA FAZLA ÇEKEN BAŞKA NATO MÜTTEFİKİ YOK"

Stoltenberg, "Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan çekmediği anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

"SON TARİH DEĞİL"

Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine "İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, "Ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını" kaydetti.

ERDOĞAN: HAZIR OLDUKLARINI İSPATLAMALARI GEREK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ise geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtmişti. Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

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Finlandiya, Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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