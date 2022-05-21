NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı

21.05.2022 18:27

Erdoğan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya liderlerinden sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de görüştü. Erdoğan, iki ülkenin Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine olumlu yaklaşmayacaklarını söyledi. Stoltenberg ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreciyle başlayan kriz sonrası bugün Ankara'da diploması trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile görüştü. Yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin iki ülkede bulunan terör örgütlerinin varlığı konusundaki talepleri ve güvenlik endişeleri bir kez daha yinelendi. İki görüşmenin ardından bu kez Erdoğan ve Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKENİN ÜYELİĞİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

"AÇIK KAPI POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye'nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti.

"DAYANIŞMA İÇİNDE OLUKLARINI AÇIKÇA GÖSTERMEK ZORUNDALAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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