Navalni\'nin cesedi annesine teslim edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybettiğinin bildirilmesinden günler sonra, cesedinin akıbetine dair ilk bilgi paylaşıldı.
Navalni'nin sözcüsü, 16 Şubat'ta öldüğü duyurulan muhalif liderin cesedinin annesine teslim edildiğini açıkladı.
Navalni'yi temsil eden ekibe göre ailesine cenazesinin iki hafta boyunca "kimyasal analiz" için tutulduğu bilgisi verilmişti.
Ayrıca Navalni'nin annesine, oğlunun "gizli bir cenaze töreniyle" gömülmesini kabul etmesi, aksi takdirde Navalni'nin cezaevi bölgesinde gömüleceği söylenmişti.
Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajda, Navalni'nin cesedinin teslim edilmesi için talepte bulunan herkese teşekkür etti.
Cenaze töreninin henüz yapılmadığını belirten Yarmysh, "Yetkililer ailenin istediği ve Aleksey'in hakettiği gibi bir cenaze töreninin yapılmasına müdahale edecekler mi bilmiyoruz" dedi.
Navalni'nin annesi Lyudmila, Rusya'nın arktik bölgesindeki cezaevinin yakınlarında bir haftadır cesedin teslim edilmesini bekliyor.
Ölüm belgesini imzalayan Lyudmila, belgede Navalni'nin "doğal nedenlerden öldüğünün" yazıldığını söylüyor.
Lyudmila'ya ölüm belgesini imzaladığı sırada, "üç saat içinde gizli bir cenaze töreniyle gömülmesini kabul etmesi" söyleniyor. Lyudmila ise bunu reddediyor.
47 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana Rusya'nın ücra bir bölgesindeki cezaevinde tutuluyordu. Navalni'nin 19 yıllık hapis cezası vardı.
Navalni'nin tutulduğu IK-3 'Kutup Kurdu' adlı cezaevi tesisi, Moskova'nın 1900 kilometre kuzeydoğusundaki Harp'ta bulunuyor.
Tesis, Kuzey Kutup Bölgesi'nin kuzeyinde yer alıyor ve kış aylarında hava sıcaklığı -30 dereceye kadar düşebiliyor.
Tesis o kadar ücra bir yerde ki ziyaretçilerin bölgeye ulaşması neredeyse imkansız.
Navalni daha önce Moskova'dan yaklaşık dört saat uzaklıktaki Melekhovo'daki cezaevinde tutuluyordu.
Hapishanede geçirdiği süre boyunca Navalni çeşitli sağlık sorunları yaşadı.
2020 yılında Noviçok adlı kimyasal madde ile zehirlendi ve ardından tedavi için Almanya'ya götürüldü.
22 Ocak'ta Navalni, IK-3 tesisindeki gardiyanların Rus milli marşını çalmak için herkesi sabah 05:00'te uyandırdığını anlatmıştı.
Navalni, "Ve hemen ardından ülkedeki en önemli ikinci şarkı: Shaman'ın 'Ya Russky' geliyordu" demişti.
Bu şarkı "Ben Rus'um" anlamına geliyor ve Rusya'da Putin'in resmi olmayan bir marşı haline geldi.
Son Dakika › Dünya › Navalni'nin cesedi annesine teslim edildi - Son Dakika
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