Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
23.01.2026 14:46
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Zambiya'da kaydedilen görüntülerde, bir bufalonun timsah saldırısından mucizevi şekilde kurtulduğu anlar yer alıyor. Lower Zambezi Nehri'nde meydana gelen olayda, bir bufalo sürüsü nehirden karşıya geçmeye çalışırken timsah saldırısına uğruyor. Sürüden bir bufalo, timsahın çenesinden kurtularak karaya çıkıyor ve güvenli alana doğru uzaklaşıyor.

Zambiya'da kaydedilen bu görüntüler, bir bufalonun timsah saldırısından mucizevi şekilde kurtulduğu anları gözler önüne seriyor. Sakin başlayan anlar, saniyeler içinde nefes kesen bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor.

Olay, Lower Zambezi Nehri'nde meydana geliyor. Bir bufalo sürüsü nehirden karşıya geçmeye çalışırken, sular ilk başta son derece durgun görünüyor. Hayvanlar yalnızca başları suyun üzerinde kalacak şekilde yavaşça ilerliyor. Ancak bulanık suyun altına gizlenen timsah, tam da bu anı bekliyor.

Bir anda suyun içinden fırlayan timsah, sürüden bir bufaloyu çeneleriyle yakalıyor. Amacı onu suyun altına çekip boğmak. O anlarda bufalonun başı tamamen suyun altına giriyor ve izleyenler için her şey bitmiş gibi görünüyor.

Ancak beklenmeyen bir şey oluyor. Bufalo büyük bir güçle çırpınarak yeniden su yüzüne çıkıyor. Güçlü boynuzları, timsahın ölümcül ısırığını tam olarak gerçekleştirmesini engelliyor. Timsah boynunu tam kavrayamayınca kontrolü kaybediyor.

Saniyeler süren gerilim dolu mücadelenin ardından bufalo, timsahın çenesinden kurtulmayı başarıyor. Büyük bir çabayla nehir kıyısına doğru yüzüyor, karaya çıkıyor ve sendeleyerek güvenli alana doğru uzaklaşıyor. Korku dolu ama zaferle biten bir kaçış yaşanıyor.

Bu etkileyici anlar, 37 yaşındaki safari rehberi Lazarus Mceric Bobota tarafından Lower Zambezi Ulusal Parkı'nda kaydedildi. Bobota, yaklaşık on yıldır vahşi doğadaki hayvanların yaşamını belgelediğini söylüyor.

Yaklaşık iki yıldır aynı bufalo sürüsünü takip ettiğini belirten Bobota, bu tür saldırılara çok nadir rastlandığını ifade ediyor. Daha önce yalnızca bir kez, bir timsahın yavru bir fili hedef aldığı benzer bir olaya tanık olduğunu dile getiriyor.

Bobota yaşadıklarını, "Timsah açtı ve avını yakalamak istiyordu. Çok gerilimli ama doğanın gerçek yüzünü gösteren bir an yaşadık. Bu, safari deneyiminin en saf haliydi," sözleriyle anlattı.

Uzmanlara göre bu olay, vahşi doğada hayatta kalmanın ne kadar ince bir çizgi üzerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Son Dakika Dünya Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    kurtulduguna sevindim dostum. 1 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    boynuz yerinden kapmış yoksa kurtulamaz 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Bufalo yok Impala yok taş mı yiyeceğiz lan biz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
