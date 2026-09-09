Nepal'deki selde can kaybı 1367'ye çıktı, 5 bin 132 kişi kayıp
Nepal'de 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1367'ye yükseldi. Chitwan başta olmak üzere birçok bölgede can kaybı yaşanırken, aralarında 587 yabancı turistin de bulunduğu 5 bin 132 kişi halen kayıp; 13 bin 646 kişi ise kurtarıldı.
NEPAL'de 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1367'ye yükseldiği, 5 bin 132 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1367'ye ulaştığı kaydedildi. Can kayıplarının Chitwan'da 363, Doğu Nawalparasi'de 226, Batı Nawalparasi'de 222, Nuwakot'ta 197, Rasuwa'da 174, Gorkha'da 75, Dhading'de 70 ve Tanahun'da 38 olduğu; 2 kişinin ise Katmandu'daki tedavileri sırasında hayatını kaybettiği aktarıldı.
Selde 329'u farklı hastanelerde olmak üzere toplam 7 bin 151 kişinin tedavi altına alındığı, yürütülen operasyonlarla 13 bin 646 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 5 bin 132 kişinin kayıp olduğu vurgulanırken, kayıplar arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu belirtildi. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 bin 185 güvenlik personelinin görev yaptığı kaydedildi.
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