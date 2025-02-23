Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını verdi. Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

23.02.2025 21:17
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin kalıcı olacağı mesajını verdi. Askeri mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgaline değinerek Şam'ın güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ettiklerini söyledi.

"YENİ REJİM GÜÇLERİNİN ŞAM'IN GÜNEYİNDEKİ BÖLGEYE GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İRAN'A ÇOK BÜYÜK DARBELER VURDUK"

"İran rejiminin İsrail'i boğmaya çalıştığını" söyleyen Netanyahu, "İran'a çok büyük darbeler vurduk." dedi. Netanyahu, İran'ın füze üretim kabiliyetlerine zarar verdiklerini, fakat nihai hedeflerinin nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu kaydetti.

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

"TÜM ESİRLERİN GERİ DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına da temas eden Netanyahu, savaşın hedeflerine bağlı olduklarını ve tüm esirlerin geri dönmesini sağlayacaklarını iddia etti.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının esirlerin erken serbest bırakılmasını sağladığını belirterek Trump'a başta yüksek tonajlı bombalar olmak üzere gönderilen silahlar için teşekkür etti.

İSRAİL İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'YA TANK SEVK ETTİ

Netanyahu ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılara da değinerek yıllar sonra bölgeye ilk kez tank sevkiyatı yaptıklarını söyledi. Aynı programda konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları genişletecekleri ve yoğunlaştıracakları mesajı verdi.

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ömer Akçay:
    ebrehe gibi yok olmaya mahkumsun Netanyahu 129 5 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    a. k pezevengi. 61 3 Yanıtla
  • Casper:
    K.pk.. ve sürüsü 41 2 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    mk pkk sı iseail sınırına gitsene. 28 2 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Katil.... 24 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    işte şimdi belasını buldu ,Suriye ,virüs gibi bulaşacak ,israile 21 1 Yanıtla
  • Apple User:
    Reis halleder sikinti yok 14 7 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    colani nerdesin bak netanyahu ne diyor çetelerini göndersene sınıra 5 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    savaş varken suriyede rusya ve abd vardı istedigimiz gibi haraket edeniyorduk izin vermiyorlar di şimdi istedigmiz zaman hava sahası bizim asıl korktukları biziz karsilarina geliriz diye korkuyorlar bu yuzden ateşkes yaptilar bu yüzden esir takası yaptilar israil hepsi geberinceye kadar bizden korkacaklar biz olduğumuz sürece bunlara bu dünyada rahat nefes almak yok 1 2 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Saddam lazım bunun karşısına… 1 0 Yanıtla
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