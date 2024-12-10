Netanyahu hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu hakim karşısına çıktı

Geniş Video İzle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere Tel Aviv'deki Bölge Mahkemesi'ne gelerek hakim karşısına çıktı. Duruşma, güvenlik gerekçesiyle yeraltında bulunan bir salonda yapıldı.

10.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ve Gazze'de operasyonlarına devam eden İsrail'de sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere Tel Aviv'deki mahkemeye ulaştı. Mahkemeye çıkmasını defalarca ertelemeye çalışan Netanyahu, İsrail'in ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk başbakanı oldu. Netanyahu üç ayrı davada rüşvet, dolandırıcılık ve kamu güvenini ihlal suçlamalarıyla karşı karşıya.

ON BİNLERCE DOLARLIK PURO VE ŞAMPANYALARI KABUL ETTİ

Netanyahu, milyarder bir Hollywood yapımcısından, kişisel ve ticari çıkarları konusunda kendisine yardımcı olması karşılığında on binlerce dolar değerinde puro ve şampanya kabul etmekle suçlanıyor. Ayrıca kendisi ve ailesi hakkında olumlu haberler yapılması karşılığında medya patronları için avantajlı düzenlemeleri teşvik etmekle de suçlanıyor.

Netanyahu hakim karşısına çıktı

"CADI AVI" İDDİASI

Suçlamaları reddeden 75 yaşındaki Netanyahu, bunun düşman bir medya ve uzun süreli iktidarını devirmek isteyen önyargılı bir hukuk sistemi tarafından yürütülen bir cadı avı olduğunu iddia ediyor. İfadesi, kendisi ve ailesinin etrafında yıllarca dönen skandalları da kapsıyor.

Netanyahu hakim karşısına çıktı

"KAÇMIYORUM"

Netanyahu, mahkemeye en son haziran 2023'te, İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırısıyla başlayan savaştan önce çıkmıştı. Başbakan dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Mahkemede konuşacağım. Kaçmıyorum" demişti.

İSTİFA ETMESİ GEREKMİYOR

Hakim karşısına çıkan Netanyahu'nun lehine bir yasa da bulunuyor. İsrail yasalarına göre suçlanan başbakanların istifa etmesi gerekmiyor.

Netanyahu hakim karşısına çıktı

Binyamin Netanyahu, Binyamin Netanyahu, Tel Aviv, Politika, Mahkeme, Gündem, İsrail, Hakim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Bağcı:
    İstediğin kadar yer altındaki mahkeme salonuna çık. Elbette bir gün ebediyen yerin altına gireceksin. O zaman vay haline... 38 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    kendi mahkemisi bu adama cezamı verecek çok komik, tiyatro 17 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sende Güçlüsü Yok Cani Yahu 3 3 Yanıtla
  • Oooo:
    Abi bunlar dünya ile t..... Geçiyor Suriye'deki olaylarla Gazze'yi unutturuyor Şimdi Suriye'deki ilerleyişini kamufle için içeri bile girer 2 1 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    aqoglu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.