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İsrail'de rehine aileleri ve protestocular, Netanyahu'nun evinin önünde çadır kurdu - Son Dakika
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İsrail'de rehine aileleri ve protestocular, Netanyahu'nun evinin önünde çadır kurdu

İsrail'de rehine aileleri ve protestocular, Hamas'ın elindeki kalan rehinelerin geri dönüşünü sağlamak için Başbakan Netanyahu'nun evinin önüne çadır kurarak trafiği kapattı.

22.01.2024 - 11:12,
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İsrail'de rehinelerin aileleri ve protestocular, Hamas'ın elindeki kalan rehinelerin geri dönüşünü sağlamak için hükümetin bir anlaşma yapmasını talep ederek, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun özel konutu olan Azza Caddesi'ne çadır kurarak yolu trafiğe kapattı.

"UTANÇ" SLOGANLARI ATILDI

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu tarafından düzenlenen gösteri, hükümeti rehinelerin hayatlarından sorumlu tutmaya çalışarak doğrudan kınama yapmaktan kaçınmaya çalıştı. Rehine ailelerinin konuşmalarının ortasında, hükümet aleyhine "Utanç!" şeklinde sloganlar atıldı.

Netanyahu'nun evinin önüne çadır kuran rehine yakınları, rehineler serbest kalana kadar çadırda kalacaklarını söyledi

"KABİNE, REHİNELERİN HAYATLARINDAN SORUMLUDUR"

Pazar günü gösteri başladığında, Azza Caddesi'ndeki kavşağa çok az sayıda kişi geldi, ancak kalabalık hızla büyüdü. Protestocular canlı bir davul çemberi etrafında toplandı, Hamas'ın elinde hala tutulanların yüzleri ve isimlerini taşıyan pankartlar sallayarak, " Kabine, rehinelerin hayatlarından sorumludur!" diye bağırdı.

Netanyahu'nun evinin önüne çadır kuran rehine yakınları, rehineler serbest kalana kadar çadırda kalacaklarını söyledi

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNE ÇADIR KURDU

Konuşmalar sona erdikten sonra aileler, Netanyahu'nun evinin altına çadır kurdu. Rehine ve Kayıp Aileleri sözcüsü Haim Rubinstein'e göre, "Başbakan rehineleri geri getirmek için bir anlaşmaya razı olana kadar çadırlarda kalmaya devam edecekler." Çadırların yanında, rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden pankartlar ve posterler asılı duruyor.

Netanyahu'nun evinin önüne çadır kuran rehine yakınları, rehineler serbest kalana kadar çadırda kalacaklarını söyledi

132 REHİNE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İsrail, Hamas'ın elinde hala 132 rehine olduğunu tahmin ediyor. İsrail Savunma Güçleri, Gazze'de operasyon yapan birliklerin elde ettiği yeni istihbarat ve bulgulara dayanarak, hala Hamas'ın elinde tutulan 28 kişinin öldüğünü doğruladı. Bunun öncesinde dört rehine serbest bırakıldı ve biri askerler tarafından kurtarıldı. Ayrıca, sekiz rehinenin cesetleri bulundu ve üç rehine yanlışlıkla ordu tarafından öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana kayıp olan bir kişinin kaderi hâlâ bilinmiyor.

İsrail\'de rehine aileleri ve protestocular, Netanyahu\'nun evinin önünde çadır kurdu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Hamas, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de rehine aileleri ve protestocular, Netanyahu'nun evinin önünde çadır kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de rehine aileleri ve protestocular, Netanyahu'nun evinin önünde çadır kurdu - Son Dakika
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