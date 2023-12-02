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Netanyahu hükümeti, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Netanyahu hükümeti, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmeye hazırlanıyor

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, "Gazze'deki Filistin nüfusunun azaltılması ve bunun için deniz yolunun açılması" yönünde bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.

02.12.2023 - 12:51,  Güncelleme: 12:57
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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'deki Filistin nüfusunun azaltılması ve bunun için deniz yolunun açılması yönünde bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.

BÖLGEDEN GÖÇE ZORLANACAKLAR

İsrail HaYom gazetesinde yayımlanan haberde, Netanyahu'nun savaş kabinesindeki Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve hatta deniz yollarının da açılmasıyla tehcir edilmesi planları konusunda çalışmasını istediği belirtildi. Netanyahu'nun savaş kabinesine, "Filistinlilerin Avrupa ya da Afrika ülkelerine göç etmesi için deniz yolunu açmayı düşündüğü bir planı sunduğu" aktarıldı.

DESTEKLEYEN DE VAR KARŞI ÇIKAN DA

Hükümette Netanyahu'nun partisi Likud ve aşırı sağcı isimlerin bu planı gereklilik olarak gördüğü buna karşın, savaş kabinesi üyesi eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un içinde yer aldığı merkez kanadın, ABD'nin itirazı ve uluslararası baskıyı gerekçe göstererek buna karşı çıktığı kaydedildi. Bu arada savaş kabinesinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "savaş sonrasında" Filistin yönetiminin Gazze'de idareyi üstlenmesine karşı çıktığı paylaşıldı.

KARŞILIKLI ESİR TAKASI YAPILDI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, 30 Kasım'da tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

İSRAİL SALDIRILARINA YENİDEN BAŞLADI

Dün sabah ateşkesin sona ermesi beklenirken bazı kaynaklar insani aranın yeniden uzatılabileceğini öne sürdü. Ancak İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti, İsrail topraklarına ateş açıldı" denildi.

CAN KAYBI 240'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün insani aranın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi. Buna göre, İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 240'a yükseldi, yüzlerce kişi de yaralandı.

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Netanyahu hükümeti, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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