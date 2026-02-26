Netanyahu\'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Tel Aviv'e indi. Ben Gurion Havalimanı'nda Modi'yi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu karşıladı. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.

"BÜYÜK ONUR DUYDUM"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Modi, "İsrail'e indim. Havalimanında Başbakan Netanyahu ve Bayan Netanyahu tarafından karşılanmaktan büyük onur duydum. Hindistan-İsrail dostluğunu güçlendirecek ikili görüşmeler yapmayı ve verimli sonuçlar almayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"SENDEN UTANIYORUZ" YORUMLARI

Uçaktan iner inmez Netanyahu'yu kucaklayan Modi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım eleştiri bombardımanına tutuldu. Hintli sosyal medya kullanıcıları bile İsrail'in Gazze'de yaptıklarına atıfta bulunarak "Bu tutumundan dolayı senden utanıyoruz" şeklinde yorumlar yaparak Modi'ye tepki gösterdi.

İşte yapılan yorumlardan birkaçı;