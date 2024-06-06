Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu - Son Dakika
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Dünya
BBC

Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu

ABD'li çip devi Nvidia, piyasa değeri 3 trilyon doları aşarak Apple'ın önüne geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi. Şirketin yapay zekaya yaptığı yatırımlar ve yeni çiplerle sektörde önemli bir konuma ulaşması beklentileri tetikledi. Nvidia'nın piyasa değeri, Microsoft'un hemen arkasında yer alıyor. Şirketin 30 yıllık yükselişi, yapay zeka destekli teknolojinin iş dünyasında hızla yayıldığını gösteriyor.

06.06.2024 14:56
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Piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ABD'li çip devi Nvidia, Apple'ın önüne geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi.

Şirketin hisse fiyatı Çarşamba günü yüzde 5'in üzerinde artışla 1,224 doları aştı.

Şirket 3 trilyon doları geçen piyasa değeriyle bir ülke olsaydı GSYİH bazında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alırdı.

ABD merkezli firmanın piyasa değerindeki tırmanış geçen yıl başladı. Bu hızlı yükselişi şirketin yapay zekaya yaptığı yatırımlarla sektörde önemli bir konuma ulaşacağı yönündeki beklentiler tetikledi.

Nvidia, Mart ayında bir öncekinden 30 kat daha hızlı çalışabilen en yeni yapay zeka çipini tanıtmıştı.

Şirket, Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi teknoloji devlerinin bu yeni çipi bulut bilişim hizmetlerinde ve kendi yapay zeka ürünlerinde kullanmalarını beklediğini belirtti.

Bunun yanı sıra bir dizi yeni yazılım aracı, chatbot'lu (sohbet robotu) otomobiller ve insana benzer robotların üretimine yönelik bir dizi yeni çip serisi de duyuruldu.

Şirketin piyasa değeri, Chat GPT üreticisi OpenAI'a yaptığı yatırımlar sayesinde artık sektörün bir diğer önemli oyuncusu olan Microsoft'un hemen arkasında yer alıyor.

22 Şubat'ta bugüne kadar bir şirketin borsa değerindeki tek günlük en büyük artış rekorunu kırarak, piyasa değerine 277 milyar dolar ekleyen Nvidia bu dönemde 2 trilyon dolar eşiğini geçti.

Şirketin geçtiğimiz ay hisselerini bölme planlarını açıklaması yeni bir hisse alım dalgasını tetikledi.

Hisseleri küçük yatırımcılar için daha uygun hale getirmeyi amaçlayan bu değişikliğin hisse sayısını 10 kat artırması ve buna bağlı olarak değerlerini de düşürmesi bekleniyor.

Cuma günü yürürlüğe girecek bu uygulamanın talebi daha da artıracağı düşünülüyor.

Şirketin 30 yıllık yükselişi

1993 yılında kurulan Nvidia, başlangıçta özellikle bilgisayar oyunları için grafik işleyen bilgisayar çipleri üretmesiyle tanınıyordu.

Şirket, yapay zeka devriminden çok önce çiplerine makine öğrenimine yardımcı olduğunu söylediği özellikler eklemeye başladı.

CEO Jensen Huang'ın "bir sonraki sanayi devrimi" diye nitelendirdiği bu değişiklikler, şirketin pazar payını artırmasına yardımcı oldu.

Nvidia artık yapay zeka destekli teknolojinin iş dünyasında ne kadar hızlı yayıldığını görmek için izlenmesi gereken kilit bir şirket olarak değerlendiriliyor.

Şirket 28 Nisan'a kadarki üç aylık dönemde 26 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu, 2023'ün aynı döneminin üç katından fazla ve bir önceki üç aya kıyasla yüzde 18'lik bir artış anlamına geliuor.

Öte yandan Apple'ın satışlarındaki büyüme bu yılın başlarında duraksamıştı.

Ancak şirketin son haftalarda hisseleri, yapay zekayı kendi stratejisine nasıl dahil etmeyi planladığına dair beklentilerle yükselişe geçti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu - Son Dakika

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