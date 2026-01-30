Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Haberin Videosunu İzleyin
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
30.01.2026 13:06  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Haber Videosu

ABD'nin New Jersey eyaletinde 13 yaşındayken öğretmeniyle ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden çocuğu olduğu iddia edilen genç, ilişkiyi kendisinin başlattığını savunarak öğretmen hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarının düşürülmesini talep etti.

ABD'nin New Jersey eyaletinde büyük yankı uyandıran cinsel istismar davasında, öğretmeninin cinsel ilişkisi sonucu hamile kaldığı iddia edilen mağdur genç, savunmasını dikkat çekici şekilde açıkladı. Bir zamanlar 13 yaşındayken ilişkiye girdiği öğretmeni Laura Caron'un yargılanmasını istemeyen genç, suçlamaların düşürülmesini talep ediyor ve ilişkinin başlangıcını kendisinin başlattığını öne sürüyor.

"BUNU BEN BAŞLATTIM"

Davada mağdur olan genç şimdi yaklaşık 19–20 yaşında olduğunu belirterek, Caron'un suçlanmaması gerektiğini savunuyor. "Bunu ben başlattım. Eğer bana kalsa, o hapse girmezdi" şeklindeki ifadeleriyle tanımlanan açıklaması, toplum ve hukuk çevrelerinde ciddi tartışmalara yol açtı.

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

AĞIRLAŞTIRILMIŞ CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Caron hakkında Cape May County Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağırlaştırılmış cinsel saldırı, cinsel saldırı ve bir çocuğun refahını tehlikeye atma suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkeme belgelerinde, Caron'un mağdur öğrenci ve kardeşleriyle yakın ilişki kurduğu, öğrencinin 11 yaşından itibaren evinde kaldığı ve ilişki sürecinin bu yılları kapsadığı iddia ediliyor.

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

ÇOCUĞU PAYLAŞINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, mağdurun babasının sosyal medyada kendi oğlu ile Caron'un çocuğu arasındaki şaşırtıcı benzerliği paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı. Bu paylaşım üzerine savcılık soruşturma başlattı ve genç, Caron'un çocuğunun babası olduğunu mahkemede doğruladı.

New Jersey'deki yasalar uyarınca, 16 yaş altındaki kişilerle cinsel ilişki her koşulda yasak ve yetişkinlerin bu tür ilişkilerde bulunması suç sayılıyor. Uzmanlar, mağdurun bu yöndeki savunmasının yasal anlamda geçerli kabul edilmeyeceğine dikkat çekiyor.

New Jersey, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü Manchester City-Galatasaray maçından saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
ABD’de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor ABD'de gözaltına alınan 5 yaşındaki çocuktan haber var: İştahı kesildi, sürekli uyuyor
DEM Partili Cizre Belediyesi’ne asılan pankartı polis indirdi DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:28:16. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.