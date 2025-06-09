Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler - Son Dakika
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Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

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Olaylar kontrolden çıktı! ABD\'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
09.06.2025 11:16  Güncelleme: 11:25
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Olaylar kontrolden çıktı! ABD\'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
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ABD'nin Los Angeles kentinde, kaçak göçmenlerin gözaltına alınmasını protesto eden eylemciler, sürücüsüz otonom araçları ateşe verdi. Protestolar bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntülere sahne olurken ABD Başkanı Donald Trump, "Durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin" şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan kişilerin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar kontrolden çıktı.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Sokaklara dökülen protestocular sıra dışı bir yönteme başvurdu. Sürücüsüz çalışan otonom araçları çağıran eylemciler, bu araçları kullanılamaz hale getirdi. Görüntülerde, alevler içinde kalan araçlar ve yükselen dumanlar adeta bilim kurgu filmlerini andırdı.

Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

TRUMP: DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Gösteriler 3. günde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösterilerin şiddetlenmesi üzerine sosyal medya platformu Truth Social hesabından protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Şefi Jim McDonnell'ın protestocuların "çok daha saldırgan hale geldiği" yönünde bilgi verdiğini belirten Trump, "Los Angeles'ta durum gerçekten kötü görünüyor. Askeri birlikleri getirin" ifadelerini kullandı.

Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

"HAYDUT" OLARAK NİTELENDİRDİ

Protestocuları "haydut" olarak nitelendiren Trump, "Bu haydutların yaptıklarının yanlarına kar kalmasına izin vermeyin. Amerika'yı tekrar büyük yap." mesajını paylaştı. Trump, ayrıca yüzü maskeli insanların da hemen tutuklanması talimatını verdi.

Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

GÖZALTI KARARLARI DEVAM EDİYOR

Los Angeles kentinde 3 gündür süren sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kente ilk etapta 300 kadar Ulusal Muhafız gönderilirken, yönetimin askeri birlikleri de sahaya çıkarması bekleniyor.

Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi, gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

Öte yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı vurgulanıyor. Los Angeles Polis Kaptanı Raul Jovel, protestolar sırasında polis memurlarının saldırıya uğradığını belirterek gözaltıların sürdüğünü ve şehir merkezinin "yasa dışı toplanma bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

Öte yandan Avustralyalı muhabir Lauren Tomasi, Los Angeles'taki protestoları takip ederken polis tarafından atılan bir plastik mermiyle bacağından vuruldu ancak ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Donald Trump, Los Angeles, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Fuat Seckin:
    Amerika Büyük Şeytan sonun yaklaşıyor yaptıklarını misliyle ödeyeceksin 75 15 Yanıtla
  • Abdullah Budak:
    ABD YOK OLUR İNŞALLAH 54 12 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Amerika'da harika şeyler oluyor tebrikler basarilarin devamını dilerimgocmenlerin 22 9 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Bi bok olmaz şu anda amerikadayım 13 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bende o bolgedehim ve böyle abartildigi gibi olaylar söz konusu değil çok küçük bir azınlık var 4 3 Yanıtla
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