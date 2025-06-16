Oruç Reis Somali\'den dönüş yolculuğuna başladı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe'den Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. Oruç Reis'in 234 gün süren görevi, 6 Haziran'da sona erdi.

Görevini başarıyla yerine getiren Oruç Reis, Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından yurda dönmek üzere harekete geçti. Uğurlama törenine Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ve Somali-Türk Görev Kuvveti (TÜRKSOM) Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan katıldı.

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi eşlik ediyor.

TEMMUZ BAŞINDA TÜRKİYE'DE

Hava ve deniz koşullarının elverişli olması halinde Oruç Reis ve beraberindeki filonun, Süveyş Kanalı rotasını izleyerek 18-20 günlük bir yolculuğun ardından temmuz başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis, daha sonra Filyos Limanı'na demirleyecek. Gemi, burada bakım ve onarım çalışmaları ile yeni görevine hazırlanacak.

VERİLER ANKARA'DA ANALİZ EDİLECEK

Oruç Reis tarafından toplanan tüm veriler, Ankara'da analiz edilecek. Yapılacak analizlerin sonuçlarına bağlı olarak Somali açık denizinde belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.

ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Oruç Reis, 2017 yılında Türk mühendislerin emeği ile yerli ve milli imkanlar kullanılarak inşa edildi. Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bu amaçla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.