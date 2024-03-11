Oscar Ödülleri: Hollywood'un En Büyük Gecesinden Altı İyi An - Son Dakika
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Oscar Ödülleri: Hollywood'un En Büyük Gecesinden Altı İyi An

Oscar Ödülleri: Hollywood\'un En Büyük Gecesinden Altı İyi An

Bu yılki Oscar ödülleri, cazibe, gözyaşı ve sürpriz bir çıplak performansa sahne oldu. Ryan Gosling'in Barbie filmindeki şarkı performansı, Jimmy Kimmel'ın dördüncü sunuşu, İsrail-Gazze savaşı protestoları, Da'Vine Joy Randolph'ın duygusal konuşması, John Cena'nın çıplak sahne performansı ve en iyi yardımcı köpek ödülü gibi anlar geceye damga vurdu.

11.03.2024 08:13  Güncelleme: 08:16
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Emma Saunders ve Holly Honderich | Dolby Theatre, Los Angeles ve Washington

Bu yıl 96.’sı düzenlenen Oscar ödülleri üç saat boyunca cazibe, göz yaşı ve sürpriz bir çıplak performansa sahne oldu. Hollywood’un en büyük gecesinden en iyi altı anı derledik.

Kenerji

Hepimiz şarkı söylemesini bekliyorduk fakat Ryan Gosling’in Barbie filmindeki I’m Just Ken şarkısını söylerkenki performansı hayal edebileceğimizden daha iyiydi.

Şarkıyı, rol arkadaşı Margot Robbie’nin arkasında oturduğu yerden söylemeye başlayan Gosling, tamamen pembe smokiniyle sahneye doğru ilerledi ve burada onlarca kovboy şapkalı Ken’le birlikte dans etti.

Bu da yetmezmiş gibi, gitarist Slash şarkının sonunda sahneye çıkarak bir gitar solosu çaldı.

Gosling’in “Kenerjisi” bulaşıcıydı. Şarkısını söylerken mikrofonu ön sırada oturan en iyi aktris ödülünü alan Emma Stone ve Barbie’nin yönetmeni Greta Gerwig’e de uzattı.

Jimmy Kimmel’ın dördüncü sunuşu

Jimmy Kimmel, Oscar ödül törenini dördüncü defa sundu.

Konuşmasında Hollywood’da geçen yıl yapılan grevlere de değinen Kimmel, şirketlerle bir anlaşmaya varan oyuncuları kutladı:

“Bunun sonucu olarak oyuncular yapay zekanın işlerini ellerinden almasından endişe etmek zorunda kalmayacak.

“Bu tarihi anlaşma sayesinde oyuncular, işlerini daha genç ve daha çekici oyuncuların ellerinden alması endişesine geri dönebilirler.”

İsrail- Gazze savaşı gündemdeydi

Tören öncesi Hollywood sokaklarında İsrail’in Gazze’deki savaşını protesto eden pek çok kişi vardı.

Öyle ki, bazı oyuncuların törene gecikmesine yol açtılar.

“Ateşkes, şimdi” sloganları atan protestocular Sunset Bulvarı’nda yürüdü.

Savaş yalnızca sokakta değil, törende de etkisini hissettirdi. Billie Eilish ve kardeşi Finneas O’Connell’ın yanı sıra Mark Ruffalo ve Ramy Youssef de ateşkesi destekleyen rozetler taktılar.

Bir Nazi ve ailesinin hayatını anlatan Zone of Interest ile en iyi yabancı dilde film ödülünü kazanan Yahudi yönetmen Jonathan Glazer konuşmasında “Yahudiliğin ve Yahudi Soykırımı’nın, çok sayıda masum kişinin ölümüne yol açan bir işgal tarafından gasp edilmesini” reddettiğini söyledi ve ekledi:

“7 Ekim’de İsrail’de hayatını yitirenler, Gazze’de devam eden saldırılar ve insandışılaştırma… Bunlara nasıl direneceğiz?”

Da’Vine Joy Randolph gözlerimizi yaşarttı

Ödül töreni bu yıl, geçmiş kazananların dört en iyi oyuncu kategorisindeki adayları tanıttığı eski formatına dönerek izleyicileri mutlu etti.

Oyuncular, kendilerinden bahsedilirken son derece duygusal anlar yaşadı.

Özellikle Da’Vine Joy Randolph, Lupita Nyong’o kendisini anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

Randolph en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada dinleyicilerin de gözlerini yaşarttı.

Randolph “Oyunculuğun benim için bir kariyer olacağını düşünemezdim” dedi ve ekledi:

“Yıllardır farklı biri olmaya çalışıyordum ama artık anladım ki kendim olmam lazım. Size teşekkür ediyorum. Beni gördüğünüz için teşekkürler.”

Kostümsüz kostüm ödülü

Bu yılki en iyi kostüm tasarımı ödülü, John Cena’nın sıra dışı sunuşu nedeniyle uzun yıllar unutulamayacak.

Kimmel tarafından sahneye davet edilen güreşçi ve aktör Cena, ayağındaki terlikler ve stratejik bir konumda tuttuğu ödül zarfını saymazsak tamamen çıplak bir şekilde sahneye çıktı.

Kahkahalar eşliğinde konuşmaya başlayan Cena’nın Kimmel ile diyalogu da izleyenleri güldürdü.

Cena’nın “Erkek bedeninin komik olarak algılanmaması lazım” sözüne Kimmel “Benimki öyle algılanıyor” diye yanıt verdi.

En iyi yardımcı köpek

En iyi film ödülünün adaylarından Anatomy of a Fall’un yıldızlarından biri dört ayaklıydı: Messi.

Siyah-beyaz tüylü border collie cinsi köpek, filmde Snoop adlı bir köpeği canlandırıyordu.

Günlerdir süren, törene katılıp katılmayacağına dair söylentilerin ardından Collie seremoniye siyah bir papyonla getirildi.

Messi, Robert Downey Jr.’ın ödül alması sırasında patileriyle alkış tuttu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Oscar Ödülleri: Hollywood'un En Büyük Gecesinden Altı İyi An - Son Dakika

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