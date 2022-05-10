Özbekistan'da bir adam bahçesini sularken, 10. yüzyıldan kalma Selçuklu sikkesi buldu - Son Dakika
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Özbekistan'da bir adam bahçesini sularken, 10. yüzyıldan kalma Selçuklu sikkesi buldu

10.05.2022 18:25

Özbekistan'da bahçesini sulamak isteyen Ulkan Eraliyev, yerde sarı bir metal parçası buldu. Eraliyev, bulduğu metal parçaları Tirmiz Arkeoloji Müzesi'ne götürünce bunların 10. yüzyıl Selçuklu döneminden kalma altın sikke olduğunu öğrendi. Ender görülen bu altın sikkelerin üzerinde Arap alfabesiyle "Allah" ve "Muhammed" kelimelerinin yazıldığı açıklandı.

Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Tirmiz şehri yakınlarında yaşayan Ulkan Eraliyev'in, bahçesini sularken yerde bulduğu sarı metal parçasını Tirmiz Arkeoloji Müzesi'ne götürdüğü kaydedildi. Açıklamada, bunun üzerine bahçede yapılan kazılarda Karahanlılar ve Selçuklular dönemlerine ait seramik parçalar ile Selçuklu dönemine ait bir altın sikkenin bulunduğu belirtildi.

ÜZERİNDE ARAPÇA ALLAH VE MUHAMMED YAZILI

Altın sikkenin üzerinde Arap alfabesiyle "Allah" ve "Muhammed" kelimelerinin yazıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 gram ağırlığındaki sikkenin arka yüzündeki yazının ise neredeyse silindiği vurgulandı.

Özbekistan'da Selçuklulara ait altın sikke bulundu

TUĞRU VE ÇAĞRI BEY DÖNEMİNE AİT

Kültürel Miras Ajansı Başkan Yardımcısı Tursunali Kuziyev, yaptığı açıklamada, stratejik konumu nedeniyle Tirmiz'in geçmişte imparatorluklar arasındaki anlaşmazlıklar ve savaşların hedefi olduğunu kaydetti.

Kuziyev, Tirmiz ve çevresinin Selçuklu şehzadeleri Tuğrul ve Çağrı Bey'in kontrolüne geçtiğini ve bulunan altın sikkenin o döneme ait olduğunu sözlerine ekledi.

Özbekistan'da Selçuklulara ait altın sikke bulundu
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Arkeoloji Müzesi, Özbekistan, Selçuklu, Altın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Özbekistan'da bir adam bahçesini sularken, 10. yüzyıldan kalma Selçuklu sikkesi buldu - Son Dakika


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