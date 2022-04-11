Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor - Son Dakika
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Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor

11.04.2022 08:03

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü. Bunun üzerine İmran Han, Pakistan'da "ithal edilmiş" bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırdı. Çağrı üzerine meydanlara çıkan Han destekçileri "Seninleyiz Kaptan", "İthal hükümete hayır", "Satılıklar başbakan olamaz" şeklinde pankartlar açtı. Pakistan'da yeni başbakan ise bugün seçilecek.

Önceki gün Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. 9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu dün 01.00'de sona ermişti. Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri meydanlarda: İthal hükümet istemiyoruz

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han'ın çağrısıyla başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor, Peşaver, Multan ve çok sayıda şehirde gösteri düzenlendi. Başkent İslamabad'da da çok sayıda kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerinde Pakistan ve PTI bayrakları bulunan göstericiler, İmran Han'a destek sloganları atarken, PTI liderinin görevden alınmasını sağlayan rakip partilere de tepki gösterdi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri meydanlarda: İthal hükümet istemiyoruz

SLOGAN ATTILAR

Pakistan'ın dört bir yanında yüzbinlerce insanın katıldığı gösterilerde, "Seninleyiz Kaptan", "İthal hükümete hayır", "Satılıklar başbakan olamaz" dövizleri taşındı. Halk, ABD karşıtı sloganlarla meydanları inletti.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri meydanlarda: İthal hükümet istemiyoruz

HAN: ABD DESTEKLİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan, eski Başbakan ve PTI lideri Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yerli iş birlikçiler ile ABD destekli rejim değişikliğini" protesto eden Pakistanlılara teşekkür etti. Han, Pakistan'ın 1947'de bağımsız olduğunu fakat yabancı rejim değişikliği komplosuna karşı özgürlük mücadelesinin bugün tekrar başladığını kaydetti.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri meydanlarda: İthal hükümet istemiyoruz
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İmran Khan, Başbakan, Pakistan, Nisan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor - Son Dakika
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