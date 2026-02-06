Pakistan\'da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan Khadijatul Kubra Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, başkentteki tüm büyük hastanelerde acil durum ilan edildi.

10 ÖLÜ, 80 YARALI

Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 80 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstelenen olmadı.