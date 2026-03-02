ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
02.03.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt semalarında 3 ABD F-15'in vurularak düştüğü, pilotların sağ kurtulduğu bildirildi. Olay sonrası yayımlanan ve paraşütle inen bir ABD pilotunun elinde sopa bulunan bir kişi tarafından diz çöktürüldüğünü gösteren fotoğraf büyük tartışma yarattı. İkonik kareyi paylaşan çok sayıda kişi "ABD askerinin itibarının yerle bir olduğu" yorumunda bulundu.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde sürerken, Kuveyt hava sahasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. ABD'ye ait 3 F-15 savaş uçağının vurularak düştüğü bildirildi. Olay, çatışmanın Körfez cephesinde risk seviyesinin arttığını gösterdi.

ÜÇ UÇAK, ÜÇ PİLOT

Bölgeden gelen bilgilere göre düşen F-15'lerdeki pilotlar son anda fırlatma koltuklarını kullanarak uçaktan ayrıldı. Paraşütle yere inen pilotların sağ olarak kurtulduğu ve askeri ekipler tarafından güvenli bölgeye alındığı ifade edildi.

Uçakların düşüş nedenine ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, olayın hava savunma sistemleri ya da çatışma kaynaklı olup olmadığına dair farklı iddialar gündemde.

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

SERVİS EDİLEN FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Olayın ardından paylaşılan bir fotoğraf ise büyük ses getirdi. Olay sonrası yayımlanan ve paraşütle inen bir ABD pilotunun elinde sopa bulunan bir kişi tarafından diz çöktürüldüğünü gösteren fotoğraf büyük tartışma yaratırken, kareyi paylaşan çok sayıda kişi "ABD askerinin itibarının yerle bir olduğu" yorumunda bulundu.

Görüntülerin nerede ve tam olarak hangi şartlarda çekildiği henüz netlik kazanmadı. Pilotun olay sonrası güvenli şekilde tahliye edildiği belirtiliyor.

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

SAVAŞIN KÖRFEZ'E YANSIYAN CEPHESİ

ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, Kuveyt'te yaşanan bu gelişme savaşın Körfez hava sahasına daha somut şekilde yansıdığını ortaya koydu. F-15'ler, ABD envanterinin en güçlü hava üstünlük uçakları arasında yer alıyor. Üç uçağın aynı gün düşmesi, askeri çevrelerde ve diplomatik kanallarda yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik, Politika, Kuveyt, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü - Son Dakika

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:11:41. #7.12#
SON DAKİKA: ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.