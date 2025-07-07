Peru'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı - Son Dakika
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Peru'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı

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Peru\'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı
07.07.2025 11:44
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Peru\'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı
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Peru'nun kuzeyindeki Barranca bölgesinde, 3.500 yıllık antik bir şehir olan Peñico keşfedildi. Arkeologlar, bu şehrin binlerce yıl önce bir ticaret merkezi olarak kullanıldığını ve Pasifik kıyısındaki kültürlerle, And Dağları ve Amazon Ormanları'ndaki topluluklar arasında bağlantı kuran bir yer olduğunu düşünüyorlar.

Peru'nun kuzeyindeki Barranca bölgesinde, 3.500 yıllık antik bir şehir keşfedildi. Bu şehrin adı Peñico ve arkeologlara göre binlerce yıl önce bir ticaret merkezi olarak kullanılıyordu.

Peñico'nun, Pasifik kıyısındaki kültürlerle, And Dağları ve Amazon Ormanları'ndaki topluluklar arasında bağlantı kuran bir yer olduğu düşünülüyor. Bölgede tapınaklar, yaşam alanları ve bir tepe yamacına kurulmuş dairesel yapılar bulundu. Bu yapılar, taş ve kerpiçten inşa edilmiş ve deniz seviyesinden 600 metre yüksekte yer alıyor.

Özellikle bir meydanın duvarlarında, kabartma heykeller ve pututu adı verilen, uzak mesafelerden duyulabilen deniz kabuğu çalgısının tasvirleri dikkat çekiyor. Diğer yapılarda ise insan ve hayvan figürlü kil heykeller, tören eşyaları ve deniz kabuklarından yapılmış kolyeler bulundu.

Araştırmalara göre Peñico, M.Ö. 1800-1500 yılları arasında zirvedeydi. Bu dönem, Mezopotamya ve Asya'daki ilk medeniyetlerle aynı zamana denk geliyor.

Bu keşfi önemli yapan bir diğer unsur ise Peñico'nun, Amerika kıtasının en eski medeniyeti olan Caral'a çok yakın olması. Caral, 5.000 yıl önce gelişmiş ve Mısır, Hindistan, Çin gibi uygarlıklarla aynı dönemde yaşamış, ama tamamen izole bir şekilde gelişmiş.

Araştırma ekibinin başındaki arkeolog Ruth Shady, Peñico'nun, Caral uygarlığı yok olduktan sonra ortaya çıkan yeni bir kültür olduğunu söyledi. Shady, "Bu şehir kıyı, dağ ve orman toplumları arasında alışverişin merkeziydi" dedi.

Kültür Bakanlığı'ndan arkeolog Marco Machacuay ise Peñico'nun, Caral toplumunun devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Peru, antik medeniyetler açısından çok zengin bir ülke. Machu Picchu ve Nazca çizgileri gibi dünyaca ünlü arkeolojik alanlara ev sahipliği yapıyor.

Tarihi Alana Sprey Boya ile Saldırı Tepki Çekti

Mayıs ayında, Peru'daki UNESCO tarafından korunan Chan Chan antik kentinin duvarına bir adam siyah sprey boya ile müstehcen bir şekil çizdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırganın, 600 yıllık tarihi duvara büyük bir cinsel organ şekli çizdiği görüldü. Bu olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kültür Bakanlığı, bunun tarihi ve kültürel mirasa büyük bir saygısızlık olduğunu açıkladı ve saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Saldırgan henüz yakalanamadı, ancak yakalanırsa 6 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Chan Chan, İnkalar'dan önce Chimu Krallığı'nın başkentiydi. 30.000 kişilik nüfusuyla büyük bir şehir olan Chan Chan, dünyanın en büyük kerpiç (çamurdan yapılmış) şehri olarak kabul ediliyor. İçinde tapınaklar, evler ve ambarlar bulunuyor. Duvarları ayrıntılı süslemelerle bezeli.

Machu Picchu, Caral ve Chan Chan, Peru'nun en önemli arkeolojik hazineleri arasında yer alıyor.

Peru'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı
Peru'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı
Peru'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı
Peru'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı
Peru'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı

Amazon Ormanları, Kültür Sanat, And Dağları, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru'da 3.500 yıllık antik şehir keşfedildi: İçinden heykeller ve takılar çıktı - Son Dakika

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