PKK\'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye\'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Bu gelişme dünya basınında da birinci haber olarak verildi.

BLOOMBERG: TARİHİ ADIM TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ OLMA HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

PKK'nın fesih kararını Bloomberg haber ajansı "40 yıllık savaş sona erdi" diyerek okuyucularına aktardı.

Bloomberg, "PKK, Türkiye'ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesine son vererek silah bırakmayı kabul etti. Bu tarihi adım, NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir." ifadelerine yer verdi.

FRANCE 24: SİLAHLI ÇATIŞMAYA SON

Fransız haber kanalının internet sitesi "PKK, Pazartesi günü tarihi bir karar alarak kendini feshedeceğini ve Türkiye devletiyle 40 yıldır süren silahlı çatışmaya son vereceğini açıkladı. Karar, örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı tarafından duyuruldu. Kürt silahlı grup, dört on yıldır süren silahlı çatışmanın ardından Türkiye ile yeni bir barış girişimi kapsamında, kendini feshedip silahsızlanma kararı aldığını Pazartesi günü tarihi bir açıklamayla duyurdu" ifadelerini kullandı.

KATHIMERİNİ: BÖLGESEL SONUÇLAR DOĞURMASI BEKLENİYOR

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın, Türk devletiyle 40 yılı aşkın süredir süren çatışmasının ardından aldığı bu kararın, komşu Suriye de dahil olmak üzere bölgede önemli siyasi ve güvenlik sonuçları doğurması bekleniyor. Suriye'de Kürt güçler ABD kuvvetleriyle müttefik durumda. Bildiriye göre, Kürt savaşçılar silahlarını bırakıyor ve Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını talep ediyor" ifadelerine yer verdi.

AFP: ÖRGÜT KENDİNİ FESHETTİ

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP açıklamayı duyururken "PKK'nın kendini feshetme kararı, 1999 yılından bu yana İstanbul açıklarındaki bir adada tutuklu bulunan kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısına bir yanıt niteliği taşıyor. Öcalan, gönderdiği bir mektupta PKK'ya bu kararı resmileştirmek üzere bir kongre düzenleme çağrısında bulundu. PKK, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Öcalan'ın hapsedilmesinden bu yana, 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bu çatışmayı sona erdirmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu" yorumunu yaptı.

AL JAZEERA: ONLARCA YILLIK ÇATIŞMA SONA EREBİLİR

Katar merkezli Al Jazeera, "PKK, silah bırakma ve kendini feshetme planını duyurarak, Türkiye ile onlarca yıldır süren çatışmayı sona erdirebilecek bir adım attığını açıkladı. Ankara ile 40 yılı aşkın süredir devam eden şiddeti sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir barış girişiminin parçası olan bu fesih kararı, PKK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği kongreden birkaç gün sonra geldi. Onlarca yıllık çatışma sorabilir" ifadelerine yer verdi.

WELT: SİLAHLARI BIRAKIYORLAR

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Die Welt'in internet sitesi "PKK'nın silahları bırakma kararını" son dakika duyururken, "26 yıldır İstanbul açıklarındaki İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, Şubat ayı sonunda PKK'ya silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi çağrısında bulunmuştu" ifadelerine yer verdi.