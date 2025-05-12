PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir - Son Dakika
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Dünya

PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK\'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye\'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

Terörsüz Türkiye süreci adım adım hayata geçiyor. Terör örgütü PKK silahları bıraktığını ve kendisini feshettiğini duyurdu. Bu gelişme dış basında da son dakika olarak duyuruldu. Bloomberg haber ajansı bu kararı, ''NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir'' yorumunu yaptı.

12.05.2025 09:46
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Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü PKK, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Bu gelişme dünya basınında da birinci haber olarak verildi.

BLOOMBERG: TARİHİ ADIM TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ OLMA HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

PKK'nın fesih kararını Bloomberg haber ajansı "40 yıllık savaş sona erdi" diyerek okuyucularına aktardı.

Bloomberg, "PKK, Türkiye'ye karşı 40 yıldır süren özerklik mücadelesine son vererek silah bırakmayı kabul etti. Bu tarihi adım, NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir." ifadelerine yer verdi.

FRANCE 24: SİLAHLI ÇATIŞMAYA SON

Fransız haber kanalının internet sitesi "PKK, Pazartesi günü tarihi bir karar alarak kendini feshedeceğini ve Türkiye devletiyle 40 yıldır süren silahlı çatışmaya son vereceğini açıkladı. Karar, örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı tarafından duyuruldu. Kürt silahlı grup, dört on yıldır süren silahlı çatışmanın ardından Türkiye ile yeni bir barış girişimi kapsamında, kendini feshedip silahsızlanma kararı aldığını Pazartesi günü tarihi bir açıklamayla duyurdu" ifadelerini kullandı.

KATHIMERİNİ: BÖLGESEL SONUÇLAR DOĞURMASI BEKLENİYOR

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini şu ifadeleri kullandı:

"PKK'nın, Türk devletiyle 40 yılı aşkın süredir süren çatışmasının ardından aldığı bu kararın, komşu Suriye de dahil olmak üzere bölgede önemli siyasi ve güvenlik sonuçları doğurması bekleniyor. Suriye'de Kürt güçler ABD kuvvetleriyle müttefik durumda. Bildiriye göre, Kürt savaşçılar silahlarını bırakıyor ve Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını talep ediyor" ifadelerine yer verdi.

AFP: ÖRGÜT KENDİNİ FESHETTİ

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP açıklamayı duyururken "PKK'nın kendini feshetme kararı, 1999 yılından bu yana İstanbul açıklarındaki bir adada tutuklu bulunan kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısına bir yanıt niteliği taşıyor. Öcalan, gönderdiği bir mektupta PKK'ya bu kararı resmileştirmek üzere bir kongre düzenleme çağrısında bulundu. PKK, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Öcalan'ın hapsedilmesinden bu yana, 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bu çatışmayı sona erdirmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu" yorumunu yaptı.

AL JAZEERA: ONLARCA YILLIK ÇATIŞMA SONA EREBİLİR

Katar merkezli Al Jazeera, "PKK, silah bırakma ve kendini feshetme planını duyurarak, Türkiye ile onlarca yıldır süren çatışmayı sona erdirebilecek bir adım attığını açıkladı. Ankara ile 40 yılı aşkın süredir devam eden şiddeti sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir barış girişiminin parçası olan bu fesih kararı, PKK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği kongreden birkaç gün sonra geldi. Onlarca yıllık çatışma sorabilir" ifadelerine yer verdi.

WELT: SİLAHLARI BIRAKIYORLAR

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Die Welt'in internet sitesi "PKK'nın silahları bırakma kararını" son dakika duyururken, "26 yıldır İstanbul açıklarındaki İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, Şubat ayı sonunda PKK'ya silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi çağrısında bulunmuştu" ifadelerine yer verdi.

Bloomberg, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Terör, Nato, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yahya Gültekin:
    Türkiyemize hayırlı olsun İNŞALLAH 66 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    dış basın olumlu bir şey diyorsa bilinki ülke için hayırlı değildir 25 25 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Barış içinde yaşmamaktan güzel birşey varmı Bayramlarda tatilde ben niye Mardin evlerini gezemiyorum niye Diyarbakır surlarını sokaklarını gezemiyorum Doğuda ekonomi dahada iyi olacak inşallah 41 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    İkna edilmeleri büyük başarı, gerçi çok küçültülmüştü ama tamamen bitmesi iyi oldu, yoksa ufak bile kalsalar tekrar destek alıp büyürler, çünkü İTrail aportta bekliyor. 21 6 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    aynen de böyle seneler dir kardeşi kardeşe kırdırıyolar bizim büyümemizi engelliyor lar artık bitti işallah 12 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    zaten bölgenin en güçlüsü bizdik 10 2 Yanıtla
  • 220198:
    serkan basar halk tv sozcu diyeti yap biraz:) dis basinin soyledigi kendilerinin rahatsiz olduklarinin disa vurumu 8 3 Yanıtla
  • M ALİ:
    Abd İsrail olumlu buluyorsa o işten hayır gelmez 3 1 Yanıtla
  • kamil erol:
    bölgesel gücüz ama marketten eti sütü zor alıyoruz onuda bi güçlendirseler nası olur 2 0 Yanıtla
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