PKK\'nın yaktığı silahların akıbeti belli oldu

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. KCK Eş Başkanı Bese Hozat'ın da bulunduğu 30 örgüt mensubu, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

SİLAHLAR SERGİLENECEK

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesinde bulunan Casene Mağarası'nda 11 Temmuz günü düzenlenen törende yakılan silahların nerede muhafaza edileceği belirlendi. Süleymaniye Ulusal Güvenlik Müzesi Müdürü Ako Xarib, yakılan silahların Emne Sureke Ulusal Müzesi'ne götürülüp sergileneceğine ve muhafaza edileceğine ilişkin bir karar alındığı ifade ederek, ancak bu kararda yapılan değişiklikle yakılan silahların Casene Mağarası'nda muhafaza edileceğini söyledi. Xarib, yakılan silahların korunması için özel bir yerin belirlenmesi amacıyla prosedür belirleneceğini ve nasıl korunacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.