Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika

Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü

Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü
Son Güncelleme: 23.08.2023 15:27

Kansas'ın Marion şehrindeki yetkililer, 11 Ağustos'ta yerel gazete sahibi Joan Meyer'in evine, daha sonra geri çekilen bir arama emriyle girdi. Meyer, bir sonraki gün kalp krizi geçirerek öldü ve Marion County Record editörü olan oğlu Eric Meyer, baskının stresinin ölümüne katkıda bulunduğuna inanıyor. Aile tarafından yayınlanan ev güvenliği görüntülerinde Bayan Meyer, bornoz ve terliklerle giyinmiş bir şekilde görülebilir ve polis evini ararken yürüme çerçevesini kullanarak ayakta durur. Meyer ailesine ait Marion County Record gazetesi, video kaydının, polisin evdeki interneti kesdiği iddia edildiğinde başladığını ve bitdiğini belirtti. Bir savcı daha sonra aramaları ve evden mobil telefon ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere elektronikleri kaldırmayı haklı çıkarmak için yetersiz delil olduğunu söyledi. Cihazlar 16 Ağustos'ta iade edildi. Marion County Record ayrıca cenaze raporunun 'Bayan Meyer'ın yaşadığı öfke ve kaygının ölümüne katkıda bulunan bir neden olarak listelendiğini' bildirdi. Gazete, baskınlarla ilgili bir dava açmayı planlıyor. Bu arada, Kansas Soruşturma Bürosu yayının eylemlerini incelemeye devam ediyor.

Kansas'ın Marion şehrindeki yetkililer, 11 Ağustos'ta yerel gazete sahibi Joan Meyer'in evine, daha sonra geri çekilen bir arama emriyle girdi.

Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü

Meyer, bir sonraki gün kalp krizi geçirerek öldü ve Marion County Record editörü olan oğlu Eric Meyer, baskının stresinin ölümüne katkıda bulunduğuna inanıyor.

Aile tarafından yayınlanan ev güvenliği görüntülerinde Bayan Meyer, bornoz ve terliklerle giyinmiş bir şekilde görülebilir ve polis evini ararken yürüme çerçevesini kullanarak ayakta durur.

Bayan Meyer, Amazon Alexa cihazını kullanarak oğlunu aramayı deniyor ve daha sonra odadaki altı memura dikkatini çeviriyor.

"Evimden çıkın, evimde olmanızı istemiyorum," diyor. "O şeylere dokunma. Bu benim evim."

Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü

"Annen seni sevmedi mi?" diye soruyor Bayan Meyer bir polis memuruna. "Yolumdan çık, ne yaptıklarını görmek istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Bunlar kişisel belgeler."

Meyer ailesine ait Marion County Record gazetesi, video kaydının, polisin evdeki interneti kesdiği iddia edildiğinde başladığını ve bitdiğini belirtti.

Gazetenin ofisi ve bir Belediye Meclisi üyesinin evi, yerel bir restorancının yayınının yasadışı şekilde bilgiye eriştiğini iddia etmesinin ardından aynı gün baskına uğradı.

Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü

Bir savcı daha sonra aramaları ve evden mobil telefon ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere elektronikleri kaldırmayı haklı çıkarmak için yetersiz delil olduğunu söyledi. Cihazlar 16 Ağustos'ta iade edildi.

Geçen hafta yayımlanan bir açıklamada, gazete, Bayan Meyer'in baskınlar sonrası "sınırlarının ötesinde stres altında olduğunu ve saatlerce şok ve üzüntü yaşadığını" belirtti.

Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü

Marion County Record ayrıca cenaze raporunun "Bayan Meyer'ın yaşadığıöfke ve kaygının ölümüne katkıda bulunan bir neden olarak listelendiğini" bildirdi.

Gazete, baskınlarla ilgili bir dava açmayı planlıyor. Bu arada, Kansas Soruşturma Bürosu yayının eylemlerini incelemeye devam ediyor.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin evine baskın düzenlediği 98 yaşındaki kadın yaşadığı öfke ve stresten dolayı bir kaç saat sonra kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
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