Ormanlık alanda 3 ay içinde 6 kadının cesedi bulundu! Bölge halkı tedirginlik yaşıyor

THY personeli geride bu videoyu bırakıp intihar etti, kurumdan açıklama var

Son 3 ay içinde 22-32 yaş aralığında olan 6 kadın ormanlık alanda ölü bulundu. 19 Şubat-7 Mayıs tarihleri arasında bulunan cesetlerin bir seri katilin serbest olduğu yönündeki iddiaları tetikledi.

ÖLÜMLER BİRBİRİYLE BAĞLANTILI DEĞİL

Beş farklı kolluk kuvveti tarafından incelenen olaylar arasında bilinen bir bağlantı olmadığı, Portland Polis Bürosu tarafından belirtildi. Kurum, "Bu 6 olayın bağlantılı olduğuna dair bir nedenimiz yok" dedi ve halkın bir tehlike hakkında bilgi sahibi olunursa bilgilendirileceğini ekledi.

DEDEKTİFLER OLAYIN CİNAYET OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İnternet dedektifleri, bazı cinayetlerin bağlantılı olabileceğini tahmin ediyor. Kurbanların çoğu, Portland'a çok uzak olmayan ormanlık veya ıssız kırsal alanlarda bulundu. Örneğin, en son 7 Mayıs'ta 22 yaşındaki Ashley Real'in cesedi, Eagle Creek yakınlarındaki ağaçlık bir alanda bulundu.

"SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI"

Şu anda sadece bir olay cinayet olarak araştırılıyor. Dört olay şüpheli ölüm olarak inceleniyor ve bir olayda, polis herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını söylüyor. Bazı durumlarda polis, soruşturmalarını riske atmamak için ek bilgi yayınlamayı reddediyor.