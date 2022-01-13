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Prens Andrew'u cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
BBC

Prens Andrew'u cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre hakkında neler biliniyor?

13.01.2022 22:16
Prens Andrew'u cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre hakkında neler biliniyor?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'u cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre hakkında neler biliyoruz?

Amerikalı Virgina Giuffre, çocukluğunda, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile güç sahibi arkadaşlarının seks ticareti ve istismarının kurbanı olduğunu söylüyor.

Giuffre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'a dava açtıktan sonra, dünyanın en yakından izlenen hukuk mücadelerinden birinin tam ortasında.

Prens Andrew, Giuffre'nin cinsel saldırı iddialarını hep reddetti. Ancak avukatlarının davanın ilk aşamalarında reddedilmesine yönelik çabaları sonuç vermedi. Böylece sonbahar aylarında New York'ta bir asliye hukuk davası söz konusu olacak.

Peki, davacı Virginia Giuffre hakkında neler biliniyor?

'Elinden alınan çocukluk'

Giuffre, 1983'te ABD'nin California eyaletinde Virginia Roberts adıyla dünyaya geldi. Ailesi daha sonra Florida'ya taşındı.

Yedi yaşındayken bir aile dostunun cinsel tacizine uğradığını ve "çocukluğunun hızla elinden alındığını" söylüyor.

Giuffre 2019'da BBC'de yayımlanan Panorama programına "Küçücük yaşta psikolojik olarak o kadar yaralanmıştım ki, bu durumdan kaçtım" demişti.

Çocukluğu daha sonra koruyucu ailelerde geçti. 14 yaşına geldiğinde "açlık, acı ve daha fazla istismar"dan başka bir şey bulamadığı sokaklarda yaşıyordu.

2000 yılında hayatını yeniden kurmaya çalıştığı sırada, sosyeteden İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell ile tanıştı.

Giuffre, eski Başkan Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago tesisinde, soyunma odası görevlisi olarak çalışıyordu. Maxwell'in kendisine masözlük eğitimi almak için bir görüşme şansı sunduğunu anlatıyor.

"Mar-a-Lago'daki tenis kortlarında çalışan babama koştum. O noktada hayatımı düzeltmeye çalıştığımı biliyordu. O yüzden bana orada iş bulmuştu. 'Buna inanamayacaksın baba' dedim."

Epstein ile tanışma

Giuffre, Epstein'in Palm Beach'teki evine geldiğinde, çıplak bir şekilde yattığını ve Maxwell'in Epstein'e masaj yapmasını istediğini anlatıyor.

"O ara kim olduğuma dair sorular soruyorlardı. İyi insanlar gibi görünüyorlardı; onlara güvendim. O zamana dek hayatımın zor geçtiğini, evden kaçtığımı, cinsel tacize, fiziksel şiddete uğradığımı anlattım. Bu onlara anlatabileceğim en kötü şeydi, çünkü artık ne kadar savunmasız olduğumu biliyorlardı."

Giuffre bir iş görüşmesi olmasını beklediği şeyin, kısa sürede yıllarca sürecek bir istismarın başlangıcına dönüştüğünü anlatıyor.

Maxwell, geçen ay ABD'de yargılandığı davada, Epstein için genç kızlar bulmaktan suçlu bulundu ve verilecek cezayı bekliyor.

Epstein ise seks ticareti suçlamasıyla yargılandığı dava sürerken Ağustos 2019'da New York'taki hapishane hücresinde ölü bulunmuş, intihar ettiği tespit edilmişti.

Maxwell'in yargılanmasında Giuffre'nin adı birçok kez geçse de, davada ifade veren dört kadından biri değildi. Maxwell, Giuffre'ye saldırdığı suçlamasını reddetti.

Giuffre, Maxwell'in kendisini yalancılıkla suçlamasının ardından, 2015'te bir hakaret davası açmıştı. Şikayet, dava dışı uzlaşmayla sonuçlandırıldı.

Prens Andrew iddiaları

Giuffre, Epstein tarafından taciz edilmesinden sonra olayın, özel jetlerle dünyayı gezerken güçlü arkadaşlarına "bir meyve tabağı gibi sunulmaya" dönüştüğünü belirtiyor.

2001'de, daha 17 yaşındayken Epstein genç kızı Londra'ya götürdü ve Prens Andrew ile tanıştırdı. O gece çekildiğini söylediği ve şimdi meşhur olan fotoğrafta, Maxwell arka planda gülümserken, Prens'in eli Giuffre'nin beline dolanmış halde görülüyor.

Giuffre, bir gece kulübüne gittikten sonra, Maxwell'in kendisine "Jeffrey için yaptığını Andrew için de yapması gerektiğini" söyledi.

Virginia Giuffre BBC'ye "Hayatımın gerçekten korkutucu bir dönemiydi. Bir musluğa zincirlenmiş halde değildim ama bu güçlü insanlar benim zincirlerimdi" demişti.

Giuffre, şikayetinde o gece Prens Andrew'in Maxwell'in Londra'daki evinde, sonra Epstein'in Manhattan'daki konutlarında ve Virgin Adaları'ndaki evinde üç kez taciz ettiğini savunuyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew 2019'da BBC Newsnight programına verdiği söyleşide, ABD ve İngiltere'de cinsel ilişkiye girdikleri suçlamasına ilişkin, Giuffre ile tanıştığını bile hatırlamadığını ve "böyle bir şeyin yaşanmadığını" iddia etti.

Kurtuluş

Giuffre, 2003'te Miami Herald'a yaptığı açıklamada, artık onun için çok yaşlı olduğundan Epstein'in kendisine karşı ilgisini kaybettiğini söylemişti.

Epstein'i, gerçekten profesyonel bir masöz olması için eğitim masraflarını üstlenmeye ikna ettiğini söyleyen Virginia Giuffre, milyarder iş insanının Tayland'da kurs ayarladığını belirtti. Ancak, Epstein'in ABD'ye gelişini ayarladığı Taylandlı bir kızı da geri götürmek zorundaydı.

Giuffre bunun yerine, yolculukta tanıştığı bir adama aşık oldu ve 10 gün sonra evlendi. Avustralya'da birlikte yaşamaya ve bir aile kurmaya karar verdiler.

Virginia Giuffre şu anda Perth kıyısında, kocası ve üç çocuğuyla büyük bir evde yaşıyor.

Cinsel istismar kurbanlarını eğitmek ve haklarını korumak için çalışan bir sivil toplum örgütü kuran Giuffre, geçen ay Maxwell aleyhine verilen kararın ardından "Bu iş kesinlikle bitmedi" demişti.

"Bu işe karışan çok sayıda başka insan var."

Prens Andrew'u cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre hakkında neler biliniyor?
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Son Dakika Dünya Prens Andrew'u cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre hakkında neler biliniyor? - Son Dakika Dünya

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