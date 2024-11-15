Prens William, \'Filistin\'e Özgürlük\' sloganlarıyla protesto edildi

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Özdağ o maddeyle ilgili net konuştu: Açlık grevi eylemi yapacağız

Prens William'ın Ulster Üniversitesi'nin Belfast kampüsünü ziyareti sırasında gergin anlar yaşandı. 42 yaşındaki Prens, kampüsten ayrılırken öğrenciler " Filistin'e Özgürlük" sloganları atarak kendisini protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, William'ın protestolara rağmen gülümseyerek el salladığı görüldü. Öğrenciler, gelecekte İngiltere Kralı olacak Prens'ten Gazze konusunda daha aktif bir tutum takınmasını talep etti.

William, bu yılın Şubat ayında Gazze'deki çatışmalarla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. "Çatışmalarda çok fazla insan hayatını kaybetti. Herkes gibi ben de savaşın bir an önce bitmesini istiyorum" diyen Prens, Hamas'tan İsrailli rehineleri serbest bırakmasını ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasını istemişti.

Ziyaretin diğer bölümlerinde ise olumlu görüntüler vardı. Prens, üniversitenin modern stüdyolarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Yerel ekonomiye 1.4 milyar sterlin katkı sağlayan yaratıcı sektör için eğitim gören öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Öte yandan William, Güney Afrika dönüşü verdiği bir röportajda kişisel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Hayatımın en zor yılını geçiriyorum. Her şeyi yolunda tutmaya çalışmak gerçekten zordu. Ancak eşimle ve babamla gurur duyuyorum" dedi.

Kraliyet ailesinin Galler Prensi, son dönemde Güney Afrika'daki Earthshot Ödül Töreni gibi yoğun bir programı yönetirken, bir yandan da aile sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.