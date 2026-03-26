Profesörden çarpıcı uyarı: ABD-İran savaşı 3. Dünya Savaşı\'na dönüşebilir

ABD- İsrail ve İran arasında süren gerilim, bölgesel bir çatışmanın ötesine geçme riski taşıyor. Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ghadir Golkarian, savaşın mevcut seyrini ve olası senaryoları değerlendirdi.
Golkarian, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılara 5 gün ara verilmesi kararını değerlendirerek, "Trump'ın saldırılara 5 gün ara vermesi barıştan kaynaklanmıyor" dedi. Bu adımın stratejik bir hamle olduğuna dikkat çekti.
İran tarafının diplomatik sürece yaklaşımına değinen Golkarian, "İran yetkilileri doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde müzakereye başlamadıklarını söyledi" ifadelerini kullandı. Bu durumun çatışmanın devam edeceğine işaret ettiğini belirtti.
Savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Golkarian, "İran, ABD'yi çıkmaz bir noktaya getirmiştir" dedi. Ayrıca halkı sokağa çağırarak rejim karşıtı bir hareket oluşturma çabalarının başarısız olduğunu vurguladı.
En dikkat çeken açıklamasında Golkarian, olası bir geniş çaplı saldırının küresel sonuçlar doğurabileceğini belirtti. "ABD, İran'a topyekun saldırırsa 3. dünya savaşı muhtemeldir" diyen Golkarian, İran'ın Tel Aviv'i hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.
