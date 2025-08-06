RUSYA Devlet Başkanı Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul ettiği bildirildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin'in, bugün Moskova'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul ettiği belirtildi. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.
Son Dakika › Dünya › Putin, ABD Temsilcisi Witkoff'u Kabul Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?