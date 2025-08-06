Putin, ABD Temsilcisi Witkoff\'u Kabul Etti

RUSYA Devlet Başkanı Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul ettiği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin'in, bugün Moskova'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul ettiği belirtildi. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.