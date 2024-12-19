Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
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Dünya

Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da 2022'de varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile ön koşul olmadan görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Putin, Ukrayna'da başkanlık seçimlerinin yapılması halinde seçilecek başkanla görüşebileceklerini ve Ukrayna'nın meşru yönetiminde kim olursa onunla görüşebiliriz dedi.

19.12.2024 18:48  Güncelleme: 19:10
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşul olmadan ateşkes görüşmeleri için hazır olduğunu söyledi. Rus lider Putin, İstanbul'da 2022'de varılan anlaşmalar temelinde görüşebileceklerinin altını çizdi.

GAZETECİLER VE HALKIN SORULARINI YANITLADI

Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan yıllık basın toplantısı ve "Doğrudan Hat" şeklindeki birleşik programda gazeteciler ve halkın sorularını cevapladı. Başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" isimli merkezde düzenlenen ve yaklaşık 4 saat 30 dakika süren programda Putin, iç ve dış siyasetle ilgili 2 milyon 400 binden fazla sorudan 76'sını yanıtladı.

"İSTANBUL'DA YAPILAN MÜZAKERELER IŞIĞINDA GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Ukrayna ile olası barış görüşmelerine değinen Putin, "Herhangi bir ön koşulumuz yok, önden şart koşmadan görüşmeye hazırız. Ancak 2022'nin sonunda İstanbul'da yapılan müzakere sürecinde üzerinde anlaştığımız maddelere dayanarak ve bugün sahadaki gerçeklere dayanarak görüşebiliriz." dedi.

Putin, Ukrayna'da başkanlık seçimlerinin yapılması halinde seçilecek başkanla görüşebileceklerini belirterek, "Buna Zelenskiy de dahil. Eğer Ukrayna gerçekten barışçıl bir çözüm isterse bunu yapabilir. Ukrayna'nın meşru yönetiminde kim olursa onunla görüşebiliriz." diye konuştu.

TRUMP'LA GÖRÜŞÜŞECEK ÇOK BAŞLIK VAR

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu yineleyen Putin, kendisiyle bir görüşme yapması halinde çok sayıda gündem başlığını ele alacaklarını söyledi.

Ukrayna'da ateşkese ihtiyaç duymadıklarını vurgulayan Putin, "Bize, Rusya ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barış gerekiyor. Bu garantilerin nasıl sağlanabileceği zor bir konu ancak bunun arayışındayız." ifadesini kullandı.

RUSYA'DAKİ ENFLASYON SORUNU

Rus ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu anlatan Putin, "Her şeye rağmen, dış tehditlere ve bizi etkileme girişimlerine rağmen kalkınıyoruz." dedi.

Enflasyon konusunun ise endişe verici olduğuna işaret eden Putin, "Ekonominin aşırı ısınması gibi bazı sorunlar var ve hükümet ve merkez bankası bu enflasyonu düşürme görevini yürütüyor. Fiyatlarda artış kötü bir şey, ancak makroekonomik göstergeleri korurken bununla da başa çıkacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Putin, yıl sonu enflasyon oranının hedeflenin üzerinde gerçekleşeceğini kaydederek, enflasyonu düşürmek için uygulanan tedbirler nedeniyle ekonomik büyümenin de azalacağını ifade etti.

Rusya Merkez Bankasının politika faizi yerine başka araçları da zamanında kullanarak enflasyonu önleyebileceğini belirten Putin, Rus hükümetinin de üretimi artırmak için farklı sektörlerle çalışmalar yürütebileceğini kaydetti.

UKRAYNA ÜZERİNDEN AVRUPA'YA RUS GAZI SEVKIYATI

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına yönelik yıl sonu sona erecek anlaşmayı değerlendiren Putin, "Bu sözleşme artık olmayacak, her şey açık, hayatta kalacağız, Gazprom hayatta kalacak." dedi.

Ukrayna'nın Rusya'dan yılda sevkiyat için 800 milyon dolar gelir elde ettiğini anlatan Putin, Rusya'nın küresel sıvılaştırılmış doğal gaz pazarındaki payını artıracağını söyledi.

Putin, Ukrayna'yı Slovakya'daki doğal gaz sistemine yönelik terör saldırısı girişiminde bulunmakla da suçladı.

Putin, İstanbul\'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ÖMER FARUK KALE:
    Bu karar yeni değil 1 ay önce alındı şimdi Suriye konusu çözüldüğü için devreye alındı. Büyük Türkiye iyi bir başarı. Ülkemizi koruyalım. 25 4 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    bunların hepsi namussuz insanları ne hale koydular. 1 0 Yanıtla
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