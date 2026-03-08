Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders - Son Dakika
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
08.03.2026 11:54
ABD'nin baskısıyla Rus petrolü alımını azaltan Hindistan, küresel enerji krizi sonrası yeniden Moskova'ya yöneldi. Ancak Rusya, bu kez petrolü indirim uygulamadan ve daha yüksek fiyatla satacağını bildirdi.

ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik rekabet, küresel enerji piyasasında yeni dengelerin oluşmasına neden oluyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından biri olan Hindistan, son yıllarda yaptırımlar nedeniyle indirimli fiyatlarla Rus petrolüne yönelmişti. Ancak Washington yönetiminin artan baskısı, Yeni Delhi'nin enerji politikasını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

"MOSKOVA'DAN PETROL ALIMINI AZALTIN" TALEBİ

ABD yönetimi, Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını azaltmasını talep etti. Bu süreçte Washington, Hindistan ile yapılan ticaret görüşmelerinde gümrük vergileri ve ekonomik teşvikler üzerinden enerji politikasını etkilemeye çalıştı. Nitekim Hindistan'ın Rus petrolü alımını sınırlama taahhüdünün ardından ABD'nin Hint mallarına uyguladığı bazı gümrük vergilerini düşürmeyi planladığı açıklandı.

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Modi, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından böyle karşılanmıştı

MODİ, DİZ ÇÖKÜP ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Bu gelişmeler üzerine Hindistan Başbakanı Narendra Modi, diz çöktü, anlaşmayı kabul etti. Ardından Rus petrol alımlarını azaltmaya başladı. Ancak savaşın patlak vermesi ile başlayan küresel petrol krizi sonrasında Amerika, Hindistan'a 30 günlüğüne tekrar Rus petrolü satın alma "izni" verdi. Hindistan daha sonra petrol almak için tekrar Rusya'ya gitti.

RUSYA'DAN MODİ'YE ŞOK CEVAP

Ancak Rusya eski Rusya değildi. Narendra Modi'nin "Petrol satın almak istiyoruz" talebine "Petrol satacağız, ancak bu sefer daha yüksek fiyatlardan ve eskisi gibi indirim yapmadan" diye yanıt verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • SEMA AKFIRAT SEMA AKFIRAT:
    Putin çok zeki bir lider 43 0 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    kaynak neresi arkanız mı 6 13 Yanıtla
  • 1234 1234:
    iyi yapmişsin modi buna layik sayin putin 12 2 Yanıtla
  • Halit Gon Halit Gon:
    helal sana 7 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Gerçek bir lider putin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
