Putin, Rusya'daki en eski camiyi ziyaret etti! Kendisine Kur'an-ı Kerim hediye edildi: İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar - Son Dakika
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Putin, Rusya'daki en eski camiyi ziyaret etti! Kendisine Kur'an-ı Kerim hediye edildi: İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar

29.06.2023 10:04

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki en eski cami olan Dağıstan Derbent'teki Cuma Camiini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Putin, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın suç olarak görülmediğine dikkat çekerek, Rusya'da ise bu durumun anayasaya ve ceza kanununa göre suç olduğunu belirtti. Putin'e ziyaretinde Müslümanların temsilcileri tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki en eski cami olarak geçen 8. yüzyılda yapılan Dağıstan Derbent'teki Cuma Camiini ziyaret etti. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldığı gün gerçekleşen ziyarette Putin, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın suç olarak görülmediğine işaret ederek, "Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur." dedi.

KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent şehrine ziyarette bulundu. Derbent'in tarihi camisini ziyaret eden Putin, Dağıstanlı Müslümanların temsilcileriyle bir araya geldi. Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Putin'den cami ziyareti! Hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i alıp İsveç'teki skandala gönderme yaptı

"İNSANLARIN DİNİ DUYGULARINA SAYGI GÖSTERMİYORLAR"

Putin, hediye için teşekkür ederek "Kur'an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız." diye konuştu.

Putin'den cami ziyareti! Hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i alıp İsveç'teki skandala gönderme yaptı
YORUMLAR (5)
  • AkgünUğur Ersöz: Sıkıysa NATO yu onaylamasın onlar da kendi haline bırakın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: isveçdeki provakatörü önce destekle sonrada bu lafları söyle tepki göster vay çakal putin, çok uyanıksın putin dikkat et senden uyanık Erdogan da var. Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
  • mustafa kemal ünal: masum insanları bebekleri çocukları öldüren bir katilemi inanıyorsunuz Cevap Yaz 13 32 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Putin, Rusya'daki en eski camiyi ziyaret etti! Kendisine Kur'an-ı Kerim hediye edildi: İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar - Son Dakika


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